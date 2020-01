The Suicide Squad : John Cena époustouflé par le scénario

L’ancien catcheur John Cena a rejoint le casting de « The Suicide Squad ». Alors qu’il est très honoré de participer au film DC, il ne manque pas de tarir d’éloges James Gunn, affirmant que les dix premières pages du scénario sont époustouflantes.

Tandis que David Ayer a réalisé le premier Suicide Squad, pour le deuxième opus, Warner Bros a jeté son dévolu sur James Gunn. Le réalisateur du film Marvel Les Gardiens de la Galaxie passe donc chez l’ennemi pour mettre en scène The Suicide Squad. Outre les retours de Margot Robbie et Joel Kinnaman, le film sera marqué par l’entrée d’un nouveau casting, avec notamment John Cena. Ce dernier a d’ailleurs été totalement époustouflé par les premières pages du scénario de James Gunn.

Un scénario génial

Interviewé par Collider, l’ancien catcheur devenu acteur s’est étendu sur le futur film The Suicide Squad. Il a notamment lu le scénario a été totalement bluffé par celui-ci. Il compare le début de l’histoire à un véritable film et a été totalement conquis :

J’étais éblouis. Les dix premières pages sont déjà comme un film. C’est vraiment, vraiment spécial. C’est parce que le gars qui dirige le navire, James Gunn, est engagé dans sa narration. Aussi pour créer des personnages avec lesquels nous nous connectons. Ce qu’il a fait avec Les Gardiens de la Galaxie était déjà spécial.

Comme il l’explique par la suite, il a également été impressionné par l’engagement de James Gunn sur le projet. La première fois qu’il a rencontré le cinéaste, tous les story-boards de The Suicide Squad étaient accrochés au mur. C’était lors de la première réunion du casting. L’acteur insiste sur le dévouement de James Gunn pour le projet. Il affirme que ce dernier est « la quintessence des gens motivés, toujours heureux de travailler ».

Outre John Cena le casting se compose également de Viola Davis, Jai Courtney, Idris Elba, Benicio del Toro ou encore Michael Rooker, l’acteur fétiche de James Gunn. Même si le premier film a rapporté plus de 746 millions de dollars de recettes, Warner Bros a préféré remplacer David Ayer par James Gunn. Notamment à cause des mauvaises critiques que le film a reçu. The Suicide Squad est attendu pour le 4 aôut 2021.