The Suicide Squad : la première bande-annonce tant attendue est arrivée

James Gunn passe de Marvel à DC pour "The Suicide Squad", une nouvelle adaptation de l'équipe d'anti-héros. Devant la caméra du génial metteur en scène, Harley Quinn et les autres s'en donnent à cœur joie. Découvrez la toute première bande-annonce !

The Suicide Squad : James Gunn réinvente l'équipe

Maintenant que Zack Snyder's Justice League est sorti, le champ est libre pour qu'une autre équipe fasse l'événement cette année. On veut évidemment parler de celle de The Suicide Squad. La presque suite du film de David Ayer est cette fois menée par James Gunn et ça risque de faire toute la différence. Le réalisateur a rappelé Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman pour qu'ils reprennent leurs rôles respectifs. Mais ce n'est qu'une partie de l'équipe originale qui fait son retour.

John Cena, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Idris Elba, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion et Sean Gunn sont au casting. Du beau monde en renfort, afin de faire oublier la débâcle artistique de la première tentative. Warner a, d'après nous, des chances d'avoir misé sur le bon cheval en engageant James Gunn. Son style et ce qu'il a déjà fait dans sa carrière démontrent qu'il est bien placé pour s'occuper de The Suicide Squad.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Encore une fois, Amanda Waller va former une équipe de têtes brûlées. Elle va piocher dans la prison de Belle Reve pour recruter Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn. Ce beau monde va devoir s'allier pour une mission suicidaire sur l'île de Corto Maltese. Sur place, un groupe armé jusqu'aux dents les attend. Sous le commandement de Rick Flag, ces méchants ont une occasion de prouver qu'ils ne sont pas aussi pourris qu'on peut le penser.

Une bande-annonce qui en jette

Plusieurs images du film ont déjà été montrées au public mais la bande-annonce se faisait attendre. Elle est arrivée et nous ne sommes pas déçus. James Gunn laisse parler toute sa folie et on sent déjà sa patte avec cet aperçu. C'est aussi déjanté que violent, soit tout ce que l'on attendait d'une telle équipe.

The Suicide Squad est assuré de sortir cette année, du moins aux Etats-Unis. Warner s'en tient à sa stratégie en place actuellement et va proposer une arrivée simultanée dans les salles et sur HBO Max (pendant un mois) dès le 6 août. La France doit accueillir le film à l'affiche le 28 juillet mais vous savez que les certitudes sont maigres en ce qui concerne le cinéma à cause de la pandémie. Une magnifique affiche a été révélée, indiquant une sortie chez nous... En 2021.