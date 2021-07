The Suicide Squad : les premiers avis sont tombés

Les premiers avis de "The Suicide Squad" viennent de tomber. Sans surprise, le blockbuster de James Gunn est parvenu à séduire les foules, la presse et les premiers spectateurs qui ont eu la chance de le voir !

Suicide Squad : une grosse déception

Tout débute en 2016, quand David Ayer met en scène Suicide Squad. Ce troisième film du DC Extended Universe (DCEU) avait pour mission d’introduire une toute nouvelle équipe dysfonctionnelle dans l’univers connecté de la Warner. Emmenée par Harley Quinn (incarnée pour la première fois par Margot Robbie), l’équipe de Suicide Squad est chargée de faire le sale boulot. Cette team de décérébrés, notamment composée de Deadshot (Will Smith), de Boomerang (Jai Courtney) ou encore de Rick Flag (Joel Kinnaman) a eu la mission d’arrêter l’Enchanteresse, incarnée par Cara Delevingne.

Suicide Squad ©Warner Bros Pictures

Malheureusement, malgré ses 746 millions de dollars de recettes au box-office, Suicide Squad a énormément déçu la presse comme les spectateurs. Le traitement du Joker par Jared Leto, et la mise en scène paresseuse de David Ayer n’ont pas permis au film d’avoir une renommée positive. Pourtant, Margot Robbie a eu un certain succès dans le rôle d’Harley Quinn. Et après Birds of Prey, la Warner a décidé de ramener une nouvelle fois l’héroïne dans The Suicide Squad.

James Gunn à la rescousse

Et pour cela, la Warner a décidé d’engager un cinéaste talentueux, habitué des productions super-héroïques : James Gunn. En effet, ce dernier est le metteur en scène des deux Les Gardiens de la Galaxie, de Super, et est le producteur du récent Brightburn. C’est donc un genre qu’il maîtrise sur le bout des doigts. Et après avoir travaillé chez Marvel Studios, le cinéaste apporte son regard inédit dans l’univers DC. Cette suite va s’affranchir du premier épisode. La connexion entre les deux films s’arrête aux titres et à quelques personnages qui font leur grand retour. C’est le cas de Harley Quinn, de Boomerang, de Rick Flag ou encore de Amanda Waller, la dirigeante inquiétante incarnée par Viola Davis.

A moins d’un mois de sa sortie en salle et sur HBO Max, plusieurs critiques ont déjà eu la chance de voir The Suicide Squad. Maintenant que l’embargo a été levé, les premières réactions viennent de tomber sur le net.

Les premières réactions

J'ai eu la chance de voir #TheSuicideSquad il y a quelques semaines et MON DIEU c'était génial. Il explose l'écran. Vous allez adorer les personnages. Niveau épique. Action géniale. C'est au-delà de mériter la cote R, soit dit en passant. Des trucs sauvages. Les gens vont adorer. A VOIR EN IMAX !

#TheSuicideSquad est glorieusement fou et tellement, tellement amusant. (Après l'avoir regardé, vous penserez que vous l'avez peut-être rêvé). Tout le monde est excellent et profondément attaché au matériau, à son humeur singulière et à son esthétique sauvage. J'ai hâte de refaire ces montagnes russes.

#TheSuicideSquad est un énorme terrain de jeu pour James Gunn, et il a aimé jouer dans chaque recoin. Le casting est hors pair et le long-métrage est le film du DCEU le plus sanglant à ce jour. Les points forts sont Killer Shark et Polka Dot Man.

#TheSuicideSquad est fantastique ! Une aubaine sans limites, super-héros/bandes dessinées. Imprévisible dans l'histoire, unique dans son style et plein de risques. C'est aussi violent et hilarant. Les décors d'action sont fous. Idris Elba, Margot Robbie et le reste du casting sont géniaux. @JamesGunn l'a refait.

#TheSuicideSquad est une moment sanglant et explosif qui capture parfaitement le chaos et la violence du matériau source. Le casting est excellent et on ne s'ennuie jamais. Inattendu et amusant, l'un des meilleurs de DC.

Tous les doutes que vous pourriez avoir sur #TheSuicideSquad disparaîtront après l'ouverture scandaleuse. C'est un blockbuster violent, hilarant et imprévisible, et tout le monde aura son propre favori parmi la formidable distribution. C'est tellement divertissant que vous aurez envie de le revoir instantanément.

J'ai passé le MEILLEUR moment à regarder #TheSuicideSquad. C'est grand, audacieux et visuellement époustouflant. Vous verrez les racines d'horreur de James Gunn éclaboussées partout dans cette chose. C'est violent, mais hilarant. En colère, mais aussi TRÈS doux.