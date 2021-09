The Suicide Squad : l'un des personnages a survécu au carnage

Ceux qui ont déjà vu « The Suicide Squad » savent de quoi on parle. La première partie du film est un véritable carnage, et de nombreux personnages trouvent la mort. Pourtant, il y en a un parmi les victimes qui s'en est sorti vivant.

The Suicide Squad : la suite osée de James Gunn

Après le bide critique du premier film, la Warner Bros a décidé de remercier David Ayer pour confier la suite de Suicide Squad à James Gunn. Ce dernier, réalisateur excentrique de Les Gardiens de la Galaxie, a accepté la mission, mais à une seule condition : avoir carte blanche pour gérer ses personnages comme bon lui semble. Ainsi, il décide de changer une partie du casting, il ne rappelle pas Will Smith et Jared Leto, et met en lumière de nouveaux comédiens comme Idris Elba et John Cena. The Suicide Squad remet donc les conteurs à zéro, et ce, dès la séquence d'ouverture, extrêmement meurtrière pour les différents super-vilains mis en scène.

The Suicide Squad ©Warner Bros Studios

The Suicide Squad a globalement été bien reçu par les critiques professionnelles et le public, conquis par l'approche déjantée et cynique du cinéaste. Pour autant, le long-métrage fait actuellement un score timide au box-office avec seulement 155 millions de dollars de recettes pour un budget de 185 millions de dollars. Pas de quoi réjouir la Warner...

Un survivant reviendra peut-être

Ceux qui ont vu le film le savent déjà. Les dix premières minutes sont un véritable carnage. James Gunn décide d'introduire un bon nombre de personnages pour les tuer directement à l'écran. Parmi eux, on peut compter le regretté Boomerang, protagoniste du premier film. Parmi ces nombreuses victimes, il y a le personnage de TDK, incarné par Nathan Fillion. De son vrai nom The Detachable Kid, il a le pouvoir de détacher les bras de son corps. Une capacité qui peut s'avérer utile mais qui est totalement discréditée par James Gunn.

Comme ses confrères, TDK se fait dézinguer par une horde d'ennemis remontés. Mais alors qu'il est laissé pour mort sur une plage paradisiaque, il semblerait que TDK n'ait pas succombé à ses blessures. James Gunn a en effet récemment tweeté sur le destin de ce personnage :

« Il est important de noter que si vous regardez les signaux de vie, TDK n'est pas mort. »

TDK (Nathan Fillion) - The Suicide Squad ©Warner Bros Studios

Nathan Fillion a lui-même retweeté les propos de James Gunn, avec son propre commentaire : "Je l'ai remarqué quand j'ai vu le film au cinéma. Encore désolé pour le dérangement".

Le comédien tourne ainsi le destin de son personnage en dérision. TDK est l'un des rares héros créés par James Gunn pour les besoins du film. En effet, il n'est pas issu des pages de comics comme ses collègues. Une création qui aura néanmoins été de courte durée, parce que si TDK est encore en vie, on doute que Warner ait l'intention de le ramener sur le devant de la scène. Sauf si James Gunn lui réserve une apparition dans la future série Peacemaker...