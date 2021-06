The Suicide Squad : Margot Robbie fait le point sur la relation entre Harley Quinn et le Joker

Tandis que la sortie de « The Suicide Squad » se rapproche à grands pas, la comédienne Margot Robbie a lâché quelques informations sur Harley Quinn, et notamment sur sa relation actuelle avec le Joker.

The Suicide Squad : James Gunn aux manettes

En 2016, David Ayer met en scène Suicide Squad, le troisième film du DC Extended Universe (DCEU). Malgré un score largement suffisant au box-office avec plus de 746 millions de dollars de recettes, les critiques n'ont pas été au rendez-vous. Le film s'est fait tacler par les fans et par les professionnels du milieu. À tel point que Warner a préféré se séparer de David Ayer et de le remplacer par James Gunn pour la mise en scène de la suite : The Suicide Squad. Une suite qui rappelle des interprètes du premier film comme Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman et Viola Davis, mais qui compose surtout avec une nouvelle distribution notamment constituée de John Cena, Idris Elba, Michael Rooker ou encore Sylvester Stallone. The Suicide Squad est attendu le 28 juillet prochain dans nos salles obscures.

Harley Quinn (Margot Robbie) - The Suicide Squad ©Warner Bros Studios

Dans le premier Suicide Squad, le Joker et Harley Quinn forment un couple de psychopathes heureux. Comme à travers les comics ou le dessin animée de 1992, les deux super-vilains la jouent en duo, et font leurs méfaits dans une relation amoureuse toxique mais réciproque. Puis, dans Birds of Prey, Harley Quinn tente de faire son deuil amoureux. Alors qu'elle n'est plus avec Monsieur J, elle fait tout pour renaître de ses cendres et se reconstruire en tant que célibataire. Aux dernières nouvelles, elle en était là dans sa vie amoureuse. Reste maintenant à savoir de quelle manière va être dépeinte Harley Quinn dans The Suicide Squad.

Margot Robbie en dit plus sur l'état de la relation entre le Joker et Harley Quinn

Ce n'est un secret pour personne que James Gunn n'est pas vraiment fan du Joker. Le cinéaste a même évincé Jared Leto de l'équation et a décidé de ne pas le reprendre en tant que Joker après sa prestation médiocre dans Suicide Squad. Pour le moment, rien n'indique que le Joker sera pris en compte dans l'intrigue de The Suicide Squad. Ainsi, James Gunn va devoir composer avec Harley Quinn indépendamment de l'existence du Prince du crime. Un statut qui ne pose pas de problème à Margot Robbie. Lors d'une récente interview avec Toronto Sun, la comédienne a expliqué comment The Suicide Squad allait aborder la relation entre Harley Quinn et le Joke :

Je pense que dans le premier film Suicide Squad, elle avait une certaine confiance et une certaine arrogance, sachant qu'elle avait la protection du Joker. Elle était comme, 'Je vais partir en mission, et il me sortira d'ici dans une seconde.' C'était en quelque sorte sa prérogative sur ce film. Puis, dans Birds of Prey, c'était: "Oh, c'est un monde effrayant et froid. Peut-être que je ne peux pas le faire". Dans ce long-métrage, le temps a passé, il n'est directement lié à aucun de ces films, et ce n'est plus quelque chose avec lequel Harley se bat. Elle n'attend pas que M. J se présente et elle ne se demande pas si elle peut le faire toute seule. Elle le sait.

C'est en tout cas la direction logique pour Harley Quinn. James Gunn préfère la présenter comme une héroïne indépendante et totalement affranchie du Joker, plutôt que de mettre en scène ses pérégrinations amoureuses. Harley Quinn est une héroïne à part entière, qui n'a clairement plus besoin du clown démoniaque pour exister. Et The Suicide Squad va le prouver !