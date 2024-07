The Suicide Squad sur Netflix : ce détail qui intrigue les abonnés

Le film de James Gunn "The Suicide Squad" sorti en 2021 est à présent disponible sur Netflix France mais sa présence dans une version "doublée" intrigue les abonnés. De quoi s'agit-il ?

The Suicide Squad sur Netflix : les abonnés voient double

Si vous êtes abonnés à Netflix France et que vous avez vu deux fois le film The Suicide Squad dans les nouveautés, ça n'est pas un bug. Le long-métrage de James Gunn a tout simplement été mis en ligne dans deux versions différentes : une fois en version originale (avec les sous-titres français) et une fois en version française (sans possibilité de sous-titres). Un détail qui intrigue beaucoup les abonnés, et qui a fait réagir sur les réseaux sociaux :

En effet, sur Netflix et sur les autres plateformes de streaming, les abonnés ont toujours la possibilité de choisir dans quelle version regarder les programmes (audio et sous-titres). Il s'agit, à notre connaissance, de la première fois que Netflix met en ligne deux fois le même film, dans deux versions différentes. À l'heure actuelle, la plateforme n'a pas encore répondu aux interrogations des abonnés.

Le renouveau du DCEU

The Suicide Squad de James Gunn sorti en 2021 se présente comme une nouvelle interprétation de l'équipe de super-vilains de DC Comics. Ce film arrive après le précédent Suicide Squad de 2016, qui avait rencontré un accueil critique mitigé malgré son succès commercial.

Le film de 2021 se situe dans un contexte particulier de l'univers cinématographique de DC, marqué par une volonté de redynamiser certaines franchises après des résultats variables au box-office et dans la critique. James Gunn, connu pour son travail sur Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, a été recruté par Warner Bros. pour apporter sa vision unique et son style distinctif à ce nouveau projet. Il est aujourd'hui en charge de chapeauter le renouveau du DC Cinematic Universe, après le départ de Zack Snyder.

Le film de 2016, réalisé par David Ayer, avait introduit l'équipe de Suicide Squad au grand écran, mais avait été critiqué pour son ton incohérent et son montage chaotique. Warner Bros., cherchant à rectifier le tir, a choisi de ne pas faire une suite directe mais plutôt une sorte de "reboot" partiel avec James Gunn à la barre. Cette décision a permis une plus grande liberté créative, aboutissant à une œuvre qui se distingue par son approche unique et son style visuel prononcé.

James Gunn a intégré certains personnages du film original tout en introduisant de nouveaux membres, créant ainsi une continuité fluide tout en permettant une nouvelle direction narrative. Le film a été accueilli avec enthousiasme pour sa fraîcheur et son originalité, marquant une nette amélioration par rapport à son prédécesseur.