The Suicide Squad : on sait quand le film se déroulera

Vraie suite ou réinvention ? "The Suicide Squad" polarise les attentes du côté de DC après un très mauvais premier film. James Gunn a essayé d'imposer sa vision en gardant quelques éléments déjà installés. Il nous dit maintenant quand se déroule le scénario par rapport au précédent film.

James Gunn a une voie royale à emprunter pour se faire une place de choix dans le coeur des fans de DC, après s'en être fait une belle dans celui des fans de Marvel. La situation est totalement inédite, car jamais un réalisateur n'avait travaillé dans le MCU et dans le (quasiment mort) DCEU. Son prédécesseur avec le Suicide Squad, David Ayer, n'a pas répondu aux attentes et le film a reçu des sévères critiques. Cette suite, qui ne se présente pas complètement comme telle dans l'esprit, doit relever le niveau. Si on peut parler de réinvention de l'univers avec des nouvelles intentions, The Suicide Squad est cependant, dans les faits, une pure suite. Même si le terme peut ne pas jouer en sa faveur, car cela implique une connexion avec le précédent ratage.

Si James Gunn va apporter beaucoup de nouveauté, il continuera de se reposer sur quelques acteurs/personnages présents dans le premier. C'est ainsi que Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman vont revenir. Ils verront du beau monde se joindre avec eux, avec David Dastmalchian, Daniela Melchior, Storm Reid, Flula Borg, Steve Agee, Nathan Fillion, Taika Waititi, Sean Gunn ou encore Michael Rooker qui sont tous confirmés au casting.

The Suicide Squad se passera de nos jours

Rien n'a encore fuité sur le scénario mais James Gunn vient de donner la réponse à une question que l'on se posait : quand va se dérouler l'intrigue par rapport au premier ? C'est lors d'un Q/A sur Instagram qu'il a déclaré que l'histoire se passera l'année où le film sort dans les salles. Donc en 2021 et après les événements de Birds of Prey. Harley Quinn sera évidemment dans The Suicide Squad et son évolution sera normalement liée à tout ce qu'on a vu lors de sa dernière sortie, en début de cette année.

Ceci étant dit, nous ne sommes pas plus avancés sur ce que James Gunn voudra raconter et si son film aura une importance sur la durée dans l'univers DC. Harley Quinn est un personnage sur lequel la Warner compte, nous sommes vraisemblablement amenés à la revoir plusieurs fois à l'avenir. La prochaine fois qu'elle apparaitra, ça ne sera pas avant The Suicide Squad, attendu le 4 août 2021. Aucun retard causé par le coronavirus n'est au programme.