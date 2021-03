The Suicide Squad : on sait quel rôle joue Sylvester Stallone dans le film

Alors que la première bande annonce du très attendu The Suicide Squad a été mise en ligne, on ne savait toujours pas quel rôle jouerait Sylvester Stallone dans le film. C'est désormais chose faite ! Un choix aussi inattendu que drôle, rappelant que James Gunn, réalisateur du blockbuster, est toujours aussi surprenant...

Harley Quinn et ses amis reviennent

En 2016, Suicide Squad avait fait vivement réagir. Si le film a été un succès au box-office, il a revanche suscité l'ire de la presse et des fans de DC. Le seul détail qui a mis tout le monde (ou presque) d'accord : Margot Robbie en Harley Quinn qui a entraîné le film Birds of Prey et qui y est finalement pour beaucoup dans l'existence de cet étrange The Suicide Squad.

A la fois suite et reboot, le film est un moyen de repartir sur de bonnes bases entre la Warner et les fans. Ainsi, exit David Ayer à la réalisation (qui souhaite toujours son Ayer Cut de Suicide Squad, à l'instar de Zack Snyder avec son Justice League), et bonjour James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie). Au revoir Deadshot et Will Smith, remplacés presque symboliquement par Idris Elba et Bloodsport.

Surtout, The Suicide Squad voit la présence d'un plus grand nombre de "héros", comme l'a montré son orgiaque premier trailer. Ainsi, en plus de Rick Flag, Captain Boomerang, Harley Quinn et Amanda Waller déjà présents dans le film de 2016, on retrouve Bloodsport, Peacemaker, Le Penseur, Savant, Blackguard, Ratcacher 2, Javelin et un certain King Shark.

Le chouchou de The Suicide Squad ?

Si cette première bande-annonce a montré que The Suicide Squad serait bien plus gore que Suicide Squad, un personnage a particulièrement marqué les esprits : King Shark. En effet, le méta-humain issu d'un mélange entre homme et requin ne semble avoir aucune pitié pour ses ennemis. On le voit ainsi dévorer ou déchiqueter ses victimes, sans grande intelligence mais avec une diabolique férocité.

King Shark - The Suicide Squad ©DC Films

Jusqu'ici, on savait que ce serait l'acteur Steve Agee qui interprèterait physiquement le personnage. Toutefois, c'est Sylvester Stallone qui le doublera. Une agréable nouvelle, que l'acteur a partagé sur les réseaux sociaux.

C'est la seconde fois que l'acteur collabore avec James Gunn, quatre ans après être apparu dans Les Gardiens de la Galaxie, vol 2. pour jouer un autre personnage aux pouvoirs surhumains : Stakar Ogord alias Starhawk. C'est surtout la troisième fois qu'il interprète un personnage de BD. En effet, on se rappelle qu'en plus de Starhawk et King Shark, Sly avait joué Jimmy Bobo dans l'adaptation ciné de Du Plomb dans la tête.

James Gunn rappelle en tout cas qu'il a un don pour faire jouer des acteurs mythiques dans des rôles improbables. On rappelle que le bonhomme était parvenu à faire intégrer Vin Diesel dans Les Gardiens de la Galaxie... pour qu'il joue Groot, qui ne possède pourtant qu'une seule et même ligne de dialogue. Au vu du personnage de King Shark et de ses premières images dans le trailer, on devrait retrouver peu ou prou la même chose.

En attendant de voir Stallone dans la peau d'un autre super-héros pour les besoins de Samaritan, (prévu pour le 2 Juin 2021) retrouvez donc la voix de l'acteur dans The Suicide Squad qui sortira dans les salles obscures françaises le 28 juillet prochain. Si la pandémie le permet, bien évidemment.