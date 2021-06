The Suicide Squad présente une connexion à Superman dans la nouvelle bande-annonce

La sortie de "The Suicide Squad" approche à grand pas. Le prochain film de James Gunn débarquera dans les salles à la fin du mois de juillet et se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce qui contient son lot d'images inédites.

Le Suicide Squad va se confronter à Staro

L'univers DC va reprendre son cours après la parenthèse Zack Snyder’s Justice League. On attend maintenant avec une impatience non dissimulée The Suicide Squad de James Gunn. Le film de David Ayer est bien de l'histoire ancienne, même s'il aura encore un peu une raison d'être, vu que cette suite en forme de semi-reboot va rappeler certains personnages. Ainsi, on retrouvera Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie) et Captain Boomerang (Jai Courtney). Le véritable intérêt se trouve du côté des nouvelles recrues et on peut dire qu'il y a du beau monde : Idris Elba en Bloodsport, John Cena en Peacemaker, Daniela Melchior en Ratcatcher, David Dastmalchian en Polka Dot Man, Flula Borg en Javelin, Michael Rooker en Savant, Pete Davidson en Blackguard, Nathan Fillion en T.D.K. ou encore Sylvester Stallone qui prête sa voix à King Shark.

Le scénario va reprendre le principe du précédent film, avec une troupe de super-vilains envoyée en mission suicide. Sous le commandement de Rick Flag, les antihéros vont devoir contrer une milice armée implantée sur l'île de Corto Maltese. Avec des tels personnages, la situation ne va pas tarder à devenir incontrôlable et on sait déjà que le grand adversaire sera Staro. Une étoile de mer géante que James Gunn est allé dénicher dans les tréfonds de la mythologie DC.

Une nouvelle bande-annonce qui cite Superman

Bloodsport (Idris Elba) - The Suicide Squad ©Warner Bros.

The Suicide Squad s'est déjà montré à plusieurs reprises et une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée par la Warner. Dès les premières secondes, on apprend que Bloodsport (ou Robert DuBois) a un passif avec Superman. Une connexion avec le reste de l'univers étendu qui ne va pas manquer de faire réagir les fans. Chez IGN, James Gunn a évoqué cet élément en expliquant qu'il ne s'agissait pas forcément de l'incarnation d'Henry Cavill :

Bloodsport est en prison pour avoir envoyé Superman en réanimation avec une balle en kryptonite. Oui, The Suicide Squad est dans le DCEU mais je ne sais pas de quel Superman il s'agit parce que le prochain n'a pas été casté. Donc, ça peut être Henry. Ça peut être quelqu'un d'autre.

Le reste de la bande-annonce présente un paquet d'images inédites et met l'accent sur quelques gags ainsi que sur l'action. On fait confiance à James Gunn pour nous délivrer un spectacle qui dénote de ce que l'on voit habituellement dans le genre. Pour ceux qui sont lassés de la formule Marvel, The Suicide Squad pourrait être fait pour eux.

Sa sortie interviendra le 28 juillet prochain dans les salles françaises.