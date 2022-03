The Suicide Squad : qui se cache derrière King Shark ?

Après l'échec critique du premier film, James Gunn remplace David Ayer à la réalisation de « The Suicide Squad ». L'occasion pour le cinéaste d'introduire de nouveaux personnages comme King Shark. Mais au fait, qui se cache derrière ce personnage ?

The Suicide Squad : une suite un peu différente

En 2016, David Ayer est chargé de mettre en scène Suicide Squad. Si le film explose le box-office avec plus de 746 millions de dollars de recettes (pour un budget de 175 millions), il reçoit des critiques majoritairement négatives. En 2021, la Warner décide de produire une suite indirecte à Suicide Squad et emploie James Gunn pour mener à bien ce projet. Le réalisateur, déjà habitué aux films de super-héros (Super, Les Gardiens de la Galaxie), se lance donc dans la réalisation de The Suicide Squad.

The Suicide Squad ©Warner Bros

Certains personnages du premier film comme Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flagg (Joel Kinnaman) et Amanda Waller (Viola Davis) sont de retour, mais la grande majorité du casting est composé de nouvelles têtes. Ainsi, Idris Elba devient Bloodsport, John Cena entre dans les habits de PeaceMaker, Daniela Melchior incarne Ratcatcher 2 et David Dastmalchian endosse le rôle de Polka-Dot Man. Une toute nouvelle équipe donc, qui se retrouve à gérer des missions totalement dingues. Si The Suicide Squad a reçu des critiques beaucoup plus positives que son prédécesseur, le long-métrage (sorti simultanément sur HBO Max) n'a rapporté que 167 millions de dollar au box-office (pour un budget de 185 millions).

Qui se cache derrière King Shark ?

Comme dans beaucoup de ses films, James Gunn aime bien placer une petite mascotte dans son récit. La saga Les Gardiens de la Galaxie avait Groot, The Suicide Squad a King Shark. Créé en 1994 par Karl Kesel, King Shark est un méta-humain originaire d'une Terre alternative qui possède les caractéristiques d'un homme et d'un requin. Personnage étrange, à la fois menaçant et attachant, King Shark fait forte impression dans The Suicide Squad. Mais saviez-vous que le personnage est incarné par deux comédiens ?

King Shark (Sylvester Stallone) - The Suicide Squad ©Warner Bros

En effet, pour la capture de mouvements, c'est le comédien Steve Agee qui se cache derrière. Ce dernier était sur le plateau pour donner une présence physique au personnage et ainsi aider les autres acteurs. Le comédien a porté une énorme coque lui recouvrant le torse et un casque avec deux trous pour les yeux afin de permettre à ses partenaires de déterminer la bonne hauteur du regard. Quant au doublage, il a été confié à Sylvester Stallone. En effet, ce dernier est la voix de King Shark dans The Suicide Squad. James Gunn a écrit le rôle directement pour Sylvester Stallone :

Je connaissais Sly, et je le connais même assez bien. J'ai donc écrit le rôle de King Shark avec sa voix en tête. Mais le personnage n’a vraiment pris forme que lorsque Sly a enregistré sa voix. Quand je l’ai entendu, je me suis dit ‘ça y est, on tient notre King Shark’. Sa voix a donné une densité au personnage que je n’avais pas vue jusque-là.

C'est donc la deuxième fois que Sylvester Stallone travaille avec James Gunn, après sa courte apparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Normalement, il devrait même réapparaître dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.