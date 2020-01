The Suicide Squad : selon David Ayer, James Gunn réinvente l’univers

Vous avez aimé ? Partagez :

David Ayer, le réalisateur de « Suicide Squad », s’est fait remplacer par James Gunn pour la suite des aventures de cette équipe dysfonctionnelle. Pourtant, il n’est pas rancunier et n’a que de bonnes choses à dire sur son collègue.

En 2016, David Ayer a dirigé le premier Suicide Squad. Malgré un score très honorable au box-office mondial de 747 millions de dollars de recettes, Warner Bros s’est séparé de lui à cause des critiques déplorables que le film a suscité. Entre autres ratés et frustrations, on retient la prestation très incarnée, mais très rare au montage final, de Jared Leto en Joker. James Gunn, le réalisateur des deux Les Gardiens de la Galaxie prend donc la relève pour The Suicide Squad.

David Ayer, le bon collègue

David Ayer a récemment utilisé Twitter pour clarifier la relation qui unira les deux films. Et alors qu’il est encore moqué pour son Suicide Squad, il se montre tout à fait heureux au sujet du prochain film, qui devrait vraisemblablement « effacer » le sien. Il a également fait son possible pour chanter les louanges de James Gunn et partager son enthousiasme pour la franchise :

« Ce n’est pas une suite, c’est une réinvention. James Gunn va sortir le film des carcans. J’encourage chacun de ses choix. »

David Ayer a par la suite abordé les personnages et les artistes qui apparaîtront dans les deux films :

« Certains personnages et éléments seront réutilisés mais James Gunn réinvente l’univers. Tout le monde reconnaît l’immense potentiel de la franchise. »

Certains membres du casting sont ainsi de retour pour The Suicide Squad. Joel Kinnaman reprend l’uniforme de Rick Flagg, Viola Davis revient dans la peau de la détestable Amanda Waller, Margot Robbie campera une troisième fois Harley Quinn et Jai Courtney revient sous le costume de Captain Boomerang. Le reste de la distribution accueille des nouveaux participants, certains très prestigieux, comme Idris Elba, John Cena, Benicio Del Toro, Taika Waititi et Michael Rooker.

The Suicide Squad n’a pour le moment laissé filtrer aucune information sur son intrigue mais la date de sortie est prévue pour le 4 août 2021.