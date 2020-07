The Tax Collector : Shia LaBeouf inquiétant dans le nouveau film de David Ayer

David Ayer revient au cinéma urbain et réaliste qui a fait sa réputation. "The Tax Collector", prévu pour le mois d'août sur les écrans américains, se montre avec une première bande-annonce nerveuse dans laquelle Shia Labeouf tire son épingle du jeu.

David Ayer revient aux sources avec The Tax Collector

On se moque souvent de David Ayer parce qu'il est responsable de Suicide Squad ou Bright, des échecs critiques, mais on ne doit pas oublier qu'une partie de sa filmographie reste assez recommandable. Il délaisse d'ailleurs les univers fantastiques de ses deux échecs avec The Tax Collector, histoire de renouer avec un cinéma plus brut et réaliste dans lequel il est meilleur. Ce long-métrage suit David et Creeper un duo de collecteurs de dettes engagés par un criminel, Wizard, pour récupérer ce que lui doivent différents gangs. Et quand un ancien ennemi de Wizard refait surface, David va se retrouver au milieu d'une guerre qui pourrait lui causer de nombreux problèmes. La bande-annonce ne laisse pas de place au doute, on retrouve le David Ayer de Bad Times, End of Watch ou Training Day (dont il est scénariste et producteur), avec du cinéma urbain musclé et une mythologie très marquée (gangs, flics, personnages ambivalents...).

Shia Labeouf n'est pas là pour rigoler

David Ayer prend sous ses ordres un Shia LaBeouf inquiétant dans les images de la bande-annonce. Pas mauvais directeur d'acteurs en général, le metteur en scène rappelle un talent avec lequel il a déjà collaboré sur Fury. Avec son costard bien porté, le personnage qu'il incarne se rend auprès de nombreux criminels peu recommandables pour récolter l'argent demandé. Et quand les payeurs ne sont pas en capacités de régler l'addition, il n'hésite pas à employer le grand jeu. En dehors de ça, si The Tax Collector ne brille pas par son originalité visuelle, David Ayer s'illustre avec une mise en scène sèche, réaliste. On sait justement qu'il se montre souvent efficace dans l'emballage des scènes d'action. À défaut d'avoir un style identifiable, il rentre sans problème dans la case des solides artisans quand il reste dans le cadre de séries B modestes.

The Tax Collector dispose d'une date de sortie fixée au 7 août prochain aux USA. Aussi alléchante que soit la bande-annonce, une arrivée par chez nous n'est toujours pas au programme.