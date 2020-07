The Tax Collector : Shia LaBeouf s'est réellement fait tatouer tout le torse pour son rôle

L'acteur Shia LaBeouf, réputé pour ses débordements, ses exubérances et pour entrer totalement dans ses rôles a encore fait une folie. Pour les besoins du film « The Tax Collector », le comédien s'est entièrement tatoué le torse.

Shia LaBeouf et sa relation avec le cinéma

Shia LaBeouf est un grand malade. Ceux qui le suivent un peu le savent déjà. C'est un acteur capable des pires folies autant sur les tournages qu'en dehors. Cet acteur a débuté sa carrière à la fin des années 1990 mais est devenu célèbre auprès du grand public grâce à sa participation à la trilogie Transformers. Depuis il a enchaîné les rôles et la démesure. Shia LaBeouf est réputé pour totalement s'impliquer dans ses rôles. À tel point que ça en devient presque flippant.

Par exemple, pour les besoins du film Charlie Countryman, Shia LaBeouf s'est réellement drogué au LSD pendant le tournage. Sur le set de Fury, le comédien a refusé de prendre des douches et de se nourrir correctement pendant toute la durée de la production. Pour Honey Boy, il a menti à son père pour pouvoir mener à bien son projet. Bref, Shia LaBeouf est prêt à tout. Et sa dernière folie le prouve une nouvelle fois.

The Tax Collector : la dernière folie de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf participe au prochain film de David Ayer. Intitulé The Tax Collector, le métrage raconte le destin d'un duo de collecteurs de dettes engagé par un criminel pour récupérer ce que lui doivent plusieurs gangs. La bande-annonce de The Tax Collector laissait suggérer un retour aux sources pour David Ayer qui revient dans un univers plus sombre et plus violent dans la lignée de Au Bout de la Nuit et End of Watch. The Tax Collector réunit Bobby Soto, George Lopez et Shia LaBeouf au casting. Ce dernier, pour les besoins du rôle, a décidé de se tatouer l’entièreté de son torse ! Plutôt que de se cantonner à des tatouages éphémères ou a du maquillage, le comédien est allé jusqu'à se tatouer tout le torse pour de vrai simplement pour camper ce collecteur de dettes. Au micro de Slash Film, David Ayer est revenu sur cette décision de Shia LaBeouf :

Il est l'un des meilleurs acteurs avec qui j'ai travaillé, il est très attaché au corps et à l'âme. Il s'est fait arracher une dent pour Fury, puis pour The Tax Collector, il s'est fait tatouer toute la poitrine. Je ne connais personne qui s'engage autant dans ses rôles.

Même si on peut remettre en cause l'intelligence de cet acte, Shia LaBeouf est toujours aussi déterminé à faire le buzz. Il est prêt à tout pour coller le plus possible à son personnage. Même s'il doit se tatouer tout le corps. On espère que le comédien ne regrettera pas trop durement cette décision assez hallucinante. Quant à The Tax Collector, il est attendu le 7 août prochain aux USA, mais n'a pas encore de date de sortie française.