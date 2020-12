The Tender Bar : Ben Affleck rejoint George Clooney sur son prochain film

À quelques jours de la sortie de "Minuit dans l'univers", George Clooney sait déjà quel sera son film suivant en tant que metteur en scène : "The Tender Bar". Ben Affleck serait en négociation pour décrocher le rôle principal de ce projet produit par Amazon.

Le nouveau film de George Clooney

Ils ont chacun une très grande carrière mais ne se sont jamais rencontrés devant la caméra. Ben Affleck et George Clooney vont normalement collaborer sur le film The Tender Bar, dans lequel le premier est attendu sous la direction du second. Une adaptation des mémoires de J.R. Moehringer qui se déroule à Long Island, où l'auteur a grandi. En l'absence d'un géniteur présent dans sa vie, un petit garçon de huit ans espère retrouver sa trace dans un bar du coin. Il va alors faire la rencontre de plusieurs hommes qui vont devenir, à leur manière, des figures paternelles. Une belle histoire humaine, qui a intéressé Sony pendant un temps mais elle est désormais montée avec Amazon. George Clooney ne craint pas de travailler avec des plateformes, il va justement sortir son film de science-fiction Minuit dans l'univers le 23 décembre prochain sur Netflix. La différence avec Amazon Studios est que les titres ont des chances de finir dans les salles. La firme produit régulièrement des projets qu'elle confie à des distributeurs pour s'assurer une présence sur grand écran.

Minuit dans l'univers ©Netflix

Les deux stars partageront-elles l'affiche ?

Remis en état de marche après une période très compliquée sur le plan personnel, Ben Affleck est de nouveau un acteur fiable dans le paysage hollywoodien. On l'attend avec impatience à l'affiche d'Eaux Profondes, le thriller conjugal d'Adrian Lyne dans lequel il partage l'affiche avec Ana de Armas, sa compagne. Il sera également dans l'un des rôles principaux de The Last Duel, prochain essai médiéval de Ridley Scott. Puis il va reprendre le costume de Batman pour apparaître dans The Flash, l'un des projets DC les plus excitants. Le deal pour figurer en tête d'affiche de The Tender Bar n'est pas encore bouclé mais Deadline se montre confiant sur sa future participation. George Clooney veut un beau nom pour mener son film et Ben Affleck serait en haut de la liste des candidats. Reste à savoir si le réalisateur voudra aussi jouer dans sa production. À l'exception de Bienvenue à Suburbicon, il a toujours figuré au casting de ses films. On a donc une bonne raison de penser qu'il va se prendre un rôle, même si rien n'est confirmé.

On le disait, George Clooney et Ben Affleck ne se sont jamais donnés la réplique. Cependant, ils ont célébré ensemble les deux Oscars obtenus pour Argo. Clooney était présent au générique comme producteur, alors qu'Affleck était récompensé en tant que Meilleur Réalisateur.