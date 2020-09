The Test : John Boyega dans le thriller psychologique du réalisateur de Wolverine

John Boyega occupera le premier rôle du nouveau film de Gavin Hood, intitulé "The Test". Un nouveau rôle donc, pour celui qui est plus cité actuellement pour ses coups de gueule que pour son actualité cinématographique...

Une star aussi talentueuse qu'engagée

Fils d'immigrants nigérians, le londonien John Boyega est révélé en 2011 dans le film Attack The Block. Habitué à incarner des personnages marginalisés de par leur couleur de peau, on le retrouvera quelques années plus tard dans les films Half of a Yellow Sun et Imperial Dreams. Toutefois, c'est dans la nouvelle trilogie Star Wars (lancée en 2015) qu'il obtient enfin un rôle d'importance. Dans le rôle de Finn, cet ancien stormtrooper qui prend conscience de sa place et qui décide d'aider la rébellion, l'acteur rentre enfin dans la cour des grands. Cette visibilité l'aidera grandement à fonder sa propre société de production en 2016, qui produira Pacific Rim : Uprising (suite de Pacific Rim). Elle l'aidera également à pouvoir incarner des films plus prestigieux tels que le Detroit de Kathryn Bigelow en 2017.

Toutefois, selon Boyega, cette exposition ne s'est pas faite sans conséquence. En effet, l'acteur n'hésitera pas à tacler Disney sur la manière dont Finn a été traité dans cette nouvelle trilogie. En effet, pour lui, le studio a voulu se donner une bonne image en inventant ce personnage de couleur. S'il reste assez important dans le tout premier film, il baissera en importance dans les deux suivants. Son engagement pour la cause noire est d'ailleurs vivace puisqu'il était aux côtés des manifestants suite à la mort tragique de George Floyd. Par ailleurs, il s'est encore distingué dernièrement en quittant son poste d'ambassadeur pour la marque Jo Malone, après avoir été remplacé sans son consentement par un acteur chinois dans une publicité qu’il avait lui-même conçue.

Gavin Hood et John Boyega : première collaboration

En dépit d'un engagement qui est tout à fait respectable, cela fait du bien d'entendre parler de John Boyega dans des nouveaux rôles au cinéma. L'acteur britannico-nigerian va donc tourner pour la première fois sous la houlette du réalisateur Gavin Hood. Ce dernier est revenu en état de grâce ces dernières années, après une période très compliquée.

En effet, celui qui s'était révélé en 2006 avec le film sud-africain Mon Nom est Tsotsi , a un petit peu vrillé en cours de route. Ainsi, on lui doit l'horrible spin-off de Wolverine en 2009 : X-Men Origins Wolverine. 4 ans plus tard, il reviendra avec un projet, La Stratégie Ender qui fera un four au box-office. Devant ces échecs hollywoodiens, le réalisateur sud-africain retournera donc au cinéma indépendant, et surtout au thriller d'espionnage : Eye in the Sky, sorti en 2015 qui recevra d'excellentes critiques. Le cinéaste confirmera son retour en forme en restant dans le même registre avec Official Secrets, où il dirigera cette fois Keira Knightley. Là aussi, les critiques seront une nouvelle fois positives.

Cette adaptation du roman éponyme The Test suivra deux histoires parallèles : celle d'un immigrant passant un test de citoyenneté et celle d'un psychologue supervisant le test. Les deux personnages auront affaire à un groupe terroriste d’extrême droite. Pour l'instant, seuls John Boyega et Payman Maadi sont officiellement crédités au casting.

En attendant plus d'infos sur le film, on pourra retrouver très bientôt Boyega dans la mini-série Small Axe, réalisée par Steve McQueen et disponible sur la BBC ainsi que sur Amazon Prime plus tard dans l’année.