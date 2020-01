The Thing : un remake en préparation par Jason Blum

Vous avez aimé ? Partagez :

Dans une époque où l’inspiration a déserté, on a sans cesse peur qu’Hollywood fasse des bêtises et touche à nos classiques adorés. Au tour de « The Thing » de passer sur le grill, avec Jason Blum à la production et un angle d’attaque qui pourrait donner à ce remake une autre saveur.

La filmographie de John Carpenter contient plusieurs grands films et, parmi eux, The Thing. Chef-d’oeuvre intemporel, on ne cesse de replonger dans ce cauchemar glacial avec plaisir. Tout l’amour qu’on lui porte ne doit pas nous faire oublier qu’il s’agit d’un remake, ou du moins d’une nouvelle adaptation. À l’origine, il y a le texte Who Goes There ? de John W. Campbell, qui a ensuite débouché sur le film La Chose d’un autre monde réalisé par Christian Nyby. Carpenter n’a donc rien inventé mais a sublimé le matériau de base. Au début des années 2010, un nouveau film sort pour raconter les événements précédant ceux du classique de 1982. Une pirouette pas si folle qui permettait de faire une sorte de remake/préquel sans trop se fouler.

Un remake plus complet de The Thing

La mode des remakes continuant de sévir à Hollywood, on apprend maintenant qu’Universal et Blumhouse sont en train d’en préparer un nouveau. Bloody Disgusting rapporte l’information avec un détail intéressant qui change la donne. Au lieu de partir sur une redite de ce qui a été fait par le passé, ce film se basera sur Frozen Hell, une version plus ample et jusque-là inconnue de Who Goes There ? sur laquelle est tombée l’écrivain John Betancourt il n’y a pas si longtemps. Cette version contient 45 pages supplémentaires et ne changerait pas grand chose à l’intrigue principale, mais serait celle que John W. Campbell avait imaginé à l’origine, avant de se laisser aller à quelque coupes. Les ajouts seraient plutôt à la marge, avec une meilleure description des personnages et des éléments supplémentaires sur les événements qui se déroulent dans la base.

Surpris par cette trouvaille, l’écrivain a d’abord lancé une cagnotte en ligne pour trouver des fonds afin de publier cette version et, l’histoire va désormais plus loin puisqu’elle servira de base pour un nouveau film. Si, évidemment, nous sommes curieux par rapport à ces ajouts, ne nous voilons pas la face : l’ensemble s’annonce assez similaire aux précédents essais. L’argument de vente est assez mystérieux pour attirer les fans du genre et de Carpenter. Ajoutons à cela la participation de Jason Blum, le malin producteur qui sait vendre n’importe quoi avec des promotions toujours rodées, et on peut déjà statuer sur le fait qu’on sera les premiers à vouloir voir de quoi il en retourne.