The Thursday Murder Club : Netflix dévoile la date de sortie de son whodunit du troisième âge

Après le Glass Onion de Rian Johnson, Netflix mise sur une autre histoire d’enquête. Si le succès est au rendez-vous, il se pourrait qu’une série de films soit lancée par la plateforme. Cela tombe bien, puisque The Thursday Murder Club compte plusieurs suites.

Le whodunit, un genre très prisé au cinéma

Les histoires à la Cluedo au cinéma ont de plus en plus la côte. Après À couteaux tirés et sa suite Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, c’est au tour de The Thursday Murder Club. Il s’agit d’une série de livres écrit par le présentateur anglais Richard Osman.

Le premier tome du même nom (Le Murder Club du jeudi, en français) est paru en 2020. Fort de sa popularité, trois autres suites ont vu le jour les années suivantes. Un cinquième opus est d’ailleurs attendu cette année. C’est peut-être la trajectoire que souhaite suivre Netflix, son producteur, si l’adaptation de The Thursday Murder Club rencontre le succès.

The Thursday Murder Club aligne un casting de prestige

Netflix semble prendre un malin plaisir à s’attarder au whodunit. Cette fois-ci, ce n’est pas le détective Benoît Blanc que l’on va suivre, mais 4 enquêteurs en herbes. Le Murder Club suit Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron qui, du haut de leurs 80 ans, s’attellent à leur passe-temps favori : résoudre de vieilles affaires de meurtres. Ils vont rapidement déchanter lorsqu’un vrai meurtre a lieu dans la cuisine de la maison de retraite. Les quatre compères vont se mettre à enquêter.

Comme le roman d’origine, The Thursday Murder Club devrait entraîner le spectateur entre rires et larmes sur fond de mystère à résoudre. Et pour mettre en boîte toutes ces péripéties, qui de mieux de Chris Columbus ? Le réalisateur de Maman, j’ai raté l’avion ! et Harry Potter à l’école des sorciers revient à un style plus contemporain après avoir produit l’horrifique Nosferatu.

Pour cette occasion, il s’entoure d’un casting de haute volée : Helen Mirren, Celia Imrie, Ben Kingsley et Pierce Brosnan qu’il retrouve 32 ans après Madame Doubtfire. Outre Netflix, le long-métrage est également produit par Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Ensemble, ils ont produit Carry-On, sorti l’année dernière sur la plateforme.

Variety vient de dévoiler la date de sortie de The Thursday Murder Club. Rendez-vous le 28 août prochain sur Netflix pour résoudre l’enquête.