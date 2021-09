The Tragedy of Macbeth : un premier teaser pour le film avec Denzel Washington

« The Tragedy of MacBeth », le tout nouveau film d’Ethan Coen avec Denzel Washington se dévoile en image dans un premier teaser totalement hypnotique.

The Tragedy of Macbeth : le nouveau film de Joel Coen

Ces premières images promettent un film totalement dingue. Adapté du roman iconique de William Shakespeare, The Tragedy of Macbeth est le nouveau film de Joel Coen. Ce dernier signe avec cette nouvelle œuvre son premier long-métrage en solo. En effet, son petit frère, Ethan Coen a récemment pris sa retraite pour se consacrer à plein temps à une autre de ses passions : l’écriture. Romancier à ses heures perdues, il a décidé de laisser de côté les caméras pour se lancer pleinement dans sa profession de romancier.

The Tragedy of MacBeth ©A24

Longtemps crédité en solo sur l’ensemble de leurs longs-métrages en tandem, Joel Coen a pourtant réalisé la plupart de ses films avec son frère, qui a été crédité à partir de Ladykillers en 2004. Ainsi, The Tragedy of Macbeth est une plongée dans le grand bain. Cette fois Joel Coen est réellement tout seul pour diriger cette nouvelle adaptation de MacBeth. Devant la caméra, il s’entoure d’un casting quatre étoiles notamment composé de Denzel Washington dans le rôle principal, de Frances McDormand (sa muse et son épouse dans la vraie vie) ou encore de Brendan Gleeson.

Une première bande-annonce intrigante

The Tragedy of Macbeth est attendu le 14 janvier prochain sur la plateforme Apple TV+. Le film est tourné intégralement en noir et blanc, un procédé que le cinéaste avait déjà expérimenté dans The Barber : l’homme qui n’était pas là. En plus de la présence de Joel Coen derrière la caméra, The Tragedy of Macbeth a un autre argument qui séduira les cinéphiles. En effet, le film est produit par le studio A24. Une boîte de production qui a offert des œuvres renversantes par le passé comme Hérédité, 90’s, The Lighthouse ou encore The Green Knight. Prochainement, A24 va également distribuer C’mon C’mon, le prochain film dans lequel apparaîtra Joaquin Phoenix. En tout cas les premières images de The Tragedy of Macbeth promettent une œuvre esthétiquement hallucinante. Et quoi qu’il en soit, un rendez-vous avec Joel Coen est toujours de bon augure.