The Truman Show : un fan du film relève une foule de détails précieux - CinéSéries

22 ans après la sortie de "The Truman Show", un fan a partagé sur son compte Twitter de nombreux détails cachés dans le film culte. Le long-métrage avait été nommé pour de nombreux prix, et avait valu à Jim Carrey son premier Golden Globe.

The Truman Show : de quoi ça parle ?

Réalisé par Peter Weir, The Truman Show suit le quotidien de Truman Burbank, un agent d’assurances qui mène une vie calme et heureuse dans un pavillon de la station balnéaire de Seahaven. Chaque jour, il va au travail avant de revenir dans son foyer et de savourer le confort de son habitat, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais malgré cet environnement en apparence idéal, Truman a envie de voyager à l’étranger, de découvrir de nouvelles choses, et surtout de retrouver Sylvia, une femme dont le regard l’avait envoûté dans sa jeunesse. Mais son tout semble le contraindre à rester dans la ville, y compris son entourage. En plus de cela, Truman se sent observé.

C’est Jim Carrey qui interprète le personnage principal de The Truman Show, tandis que Laura Linney joue sa femme, Meryl. Natasha McElhone y joue Sylvia, Ed Harris interprète Christof et Noah Emmerich tient le rôle de Marlon. Holland Taylor, Paul Giamatti et Peter Krause font aussi partie de la distribution dans des rôles secondaires.

Un fan met en lumière de nombreux détails cachés dans The Truman Show

Attention car la suite de cet article contient des spoilers sur The Truman Show !

Alors que The Truman Show est sorti il y a plus de 20 ans, et qu’il a depuis acquis le statut de film culte, il semble qu’il recelait encore jusqu’à maintenant de nombreux secrets. L’utilisateur marc moran a décidé de révéler certains de ces secrets. Il a partagé sur son compte Twitter de très nombreux plans du film, dans lesquels des détails ou clins d’œil peuvent être aperçus.

Parmi les détails mis en lumière par le fan du film, dans la scène dans laquelle Truman rend visite à sa mère, la photographie dans laquelle on peut le voir enfant, intitulée « Mon Petit Clown », le montre derrière des barreaux. La photo représente son statut de prisonnier sur le plateau de télévision, et le titre du cliché évoque le clown qu’il est donc devenu pour divertir le monde.

Dans une autre scène, on peut voir que Truman doit prendre des suppléments de vitamine D le matin. La raison pour cela est qu’il ne peut pas avoir les bénéfices de vitamine D que l’on obtient naturellement grâce au soleil, puisqu’il vit sur un plateau de télévision.

Dans la scène dans laquelle le principal protagoniste contemple la lune assis sur une plage, cette dernière est illuminée par l’éclair que l’on peut voir à la droite de l’écran, ce qui trahit que la lune est beaucoup plus prêt de Truman que ce qu’elle devrait être. Lorsque Truman essaie de quitter l’île de Seahaven avec Meryl, on peut lire sur le panneau à l’entrée du pont « Êtes-vous sûrs que c’est une bonne idée ? ».

L’utilisateur a aussi remarqué que Truman n’écoute que de la musique classique à la radio le matin. La raison derrière ce choix est simplement due au fait que la plupart des musiques classiques font partie du domaine public, et il serait donc très facile d’en obtenir les droits pour une émission de télévision. Le fan note aussi que de nombreuses caméras peuvent être repérées à différents endroits au second plan de nombreuses scènes si l’on y prête attention.

Peut-être que d’autres fans reprendront l’idée de marc moran et trouveront d’autres détails de The Truman Show, ou d’autres films cultes.