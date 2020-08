The Unbearable Weight of a Massive Talent : Pedro Pascal dans le film fou de Nicolas Cage

Pedro Pascal rejoint le casting de "The Unbearable Weight of a Massive Talent", un des films les plus attendus de l'année prochaine où Nicolas Cage joue Nicolas Cage.

The Unbearable Weight of a Massive Talent : plus on est de fous...

Selon nos confrères de The Wrap, Pedro Pascal serait en négociations pour rejoindre le casting de The Unbearable Weight of a Massive Talent. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, sachez qu'il a le pitch le plus fou depuis celui de Dans la peau de John Malkovich. Accrochez-vous à vos sièges, on y va.

Ce long-métrage met en scène Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage. Cette version de l'acteur est criblée de dettes et en conflit du matin jusqu'au soir avec son adolescente de fille. Il devient alors obsédé par l'idée de décrocher un rôle dans le prochain Tarantino. Le héros de Ghost Rider est également harcelé par un double de lui-même venu des années 90' qui lui reproche tous les mauvais choix qu'il a pu faire. Comme Ghost Rider, par exemple. Si l'histoire n'est déjà pas assez étrange jusque-là, écoutez la suite.

Nicolas Cage va accepter de faire une apparition rémunérée à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain (Pedro Pascal) super fan de lui. Hélas, il s'avère également être un baron de la drogue. Recruté par la CIA, l'acteur va donc jouer l'agent double pour le gouvernement. Sa mission : infiltrer et démanteler le réseau.

Ce long-métrage est écrit et mis en scène par Tom Gormican (Célibataires… ou presque, Ghosted).

Pedro Pascal, l'acteur qui monte

Dire que Pedro Pascal a le vent en poupe est un euphémisme. Il sera bientôt à l'affiche de Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins, avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Connie Nielsen, et Robin Wright. Le film sortira le 30 septembre en France. Il est également une des stars d'une des séries événement de cette année : The Mandalorien. Diffusée sur Disney +, elle est la première série live de l'univers Star Wars. On y suit un chasseur de prime qui, malgré lui, se retrouve à devoir protéger un enfant de la même race que Yoda. La deuxième saison arrivera en octobre sur le service de streaming américain.

Mais l'acteur chilio-américain n'était déjà pas un inconnu avant cette explosion. Il avait fortement marqué les esprits en 2014 en incarnant le tourbillonnant Oberyn Martell dans la saison 4 de Game of Thrones. Même s'il n'est apparu que dans 7 épisodes, son combat mythique contre la Montagne est un des plus cultes du show produit par HBO.

Pascal a enchaîné dans le monde des séries en étant un des héros de Narcos, diffusé sur Netflix. Il y incarnait pendant trois saison Javier Peña, un agent de la DEA luttant contre Pablo Escobar, le plus tristement célèbre narcotrafiquant de l'histoire.

Déjà dans Wonder Woman en 2011 !

Pedro Pascal a en effet une drôle de connexion avec l'héroïne de chez DC. Vous ne le savez peut-être pas, mais une série était annoncée il y a 10 ans. Le show était destiné à la chaîne NBC, avec Adrianne Palicki en Wonder Woman. Egalement au casting, on retrouvait Cary Elwes et Elizabeth Hurley. L'écriture du scénario fut confiée à l'excellent David E. Kelley, à qui nous devons Ally McBeal, The Practice et Boston Justice. Pedro Pascal devait incarner un inspecteur de police qui aidait Wonder Woman dans ses combats. Un pilote fut tourné, mais il ne convainquit personne. Le show ne fut donc pas commandé et l'histoire s'arrêta là. L'acteur reviendra pourtant bientôt dans l'univers de l'Amazone, mais il sera ce coup-ci du côté des ennemis.

Après cela, il sera temps pour lui de se perdre dans les méandres de The Unbearable Weight of a Massive Talent.