The Unholy : Jeffrey Dean Morgan se méfie d'un miracle dans le trailer

Jeffrey Dean Morgan enquête sur la guérison miraculeuse d'une jeune fille dans la première bande-annonce de "The Unholy".

Jeffrey Dean Morgan : une idée de l'obscurité

Jeffrey Dean Morgan a vraiment lancé sa carrière en se faisant remarquer dans Grey's Anatomy. Mis à part son apparition dans Supernatural, l'acteur semble alors plutôt se diriger vers des comédies romantiques comme Un Mari de trop. Et puis Watchmen a tout changé avant que The Walking Dead enfonce le clou. Morgan se construit depuis une filmographie de films musclés un peu sous les radars comme The Specialist, Bus 657 ou The Postcard Killings disponible sur Amazon Prime Video. C'est bientôt dans le style de l'horreur que nous le retrouverons avec The Unholy, long-métrage angoissant produit par Sam Raimi.

The Unholy : un miracle au goût de malédiction

Nous découvrons aujourd'hui la première bande-annonce de The Unholy réalisé par Evan Spiliotopoulos.

Le film suit Alice (Cricket Brown), une jeune fille malentendante qui, après une supposée visite de la Vierge Marie, est inexplicablement capable d'entendre, de parler et de guérir les malades. Alors que la nouvelle se répand et que les gens affluent des quatre coins du pays pour assister à ses miracles, un journaliste ayant besoin de reconnaissance (Jeffrey Dean Morgan) se rend dans la petite ville de la Nouvelle-Angleterre pour enquêter et redorer sa carrière. Lorsque des événements terrifiants se produisent dans les environs, il commence à se demander si ces phénomènes sont bien les œuvres de la Vierge Marie ou d'une entité beaucoup plus sinistre.

The Unholy ©Sony Pictures

Nous retrouvons également au casting Katie Aselton, William Sadler, Diogo Morgado, Cricket Brown, Marina Mazepa, Christine Adams, Cary Elwes et Bates Wilder.

The Unholy est une adaptation du roman Shrine écrit en 1983 par James Herbert. Le film sortira au cinéma aux États-Unis le 2 avril. Une première affiche a également été révélée avec un slogan qui glace le sang : "Attention vers qui vous dirigez vos prières.".