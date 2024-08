The Union : le réalisateur répond à la question que tout le monde se pose

Succès du moment sur Netflix, "The Union" embarque Mark Wahlberg et Halle Berry dans une comédie d'action à l'accent romantique. Mais les spectateurs n'ont pas manqué de relever l'absence d'un élément fondamental dans le film.

The Union veut prendre son temps

The Union, nouveau film Netflix et actuel Top 1 dans le monde, rassemble Mark Wahlberg et Halle Berry dans une comédie d'action. En plus de l'action et de la comédie, le film développe aussi une importante dimension romantique. En effet, Mark Wahlberg incarne Mike, un ouvrier du bâtiment à la vie simple recruté par Roxanne, une ancienne camarade de lycée jouée par Halle Berry, devenue elle agent d'une organisation clandestine appelée "The Union". Au fil de leurs péripéties explosives, les deux personnages vont se rapprocher...

"Une idée de trois films possibles"

La fibre romantique de The Union est bien sensible, mais les spectateurs n'ont pas manqué de relever un point : à aucun moment des 1h49 de durée du film, les deux protagonistes ne s'embrassent. Un baiser donc, événement évidemment fondamental dans toute histoire romantique, dont l'absence ne pouvait qu'être très remarquée. Le réalisateur du film, Julian Farino, a ainsi expliqué ce choix à Variety :

Nous menons leur relation jusqu'à un certain point, puis je pense qu'il faut laisser beaucoup d'espace pour pouvoir aller de l'avant. Netflix nous a toujours dit, dès le début : "Vous devez considérer cela comme une idée de trois films possibles". Donc si le public sort avec l'envie d'un baiser, alors nous avons probablement bien travaillé, à mon avis.

On comprend ainsi que The Union, plus que sur ses séquences d'action, compte surtout sur la relation des personnages incarnés par les deux stars américaines pour attirer et convaincre les abonnés Netflix. Halle Berry de son côté s'est aussi exprimée sur le sujet :

Une fois qu'ils s'embrassent, l'histoire est finie. Nous espérons que si nous faisons un deuxième film, nous laisserons cette "poursuite" continuer. Vous voulez voir le cette aventure, voir ces deux amoureux du lycée se retrouver.

Netflix a adopté pour ses productions originales une stratégie de franchise, et il est très rare de voir apparaître sur la plateforme un film "maison" qui serait un standalone. Sans surprise, la décision a donc été prise de ne pas nourrir plus et conclure dès le premier film la relation amoureuse entre Mike et Roxanne. Histoire de garder ce baiser pour un deuxième, voire un troisième film, si le public est au rendez-vous. Et avec le succès de The Union partout où il est disponible, il apparaît plus que probable qu'une suite devrait vite être annoncée.