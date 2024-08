Mark Wahlberg et Halle Berry s'éclatent dans cette nouvelle comédie d’action disponible sur Netflix

La comédie d'action "The Union" marque la première collaboration entre Mark Wahlberg et Halle Berry. Le long-métrage est arrivé sur la plateforme Netflix.

The Union, première collaboration entre Mark Wahlberg et Halle Berry

Habitué à apparaître dans des productions Netflix, Mark Wahlberg est de retour sur la plateforme de streaming. Dans The Union, l’acteur joue Mike, un ouvrier du bâtiment vivant dans le New Jersey. Un jour, celui-ci retrouve son ancienne petite amie, Roxanne. Mais celle-ci est venue le chercher pour une raison précise : le recruter pour une mission de la plus haute importance pour le compte des services secrets américains.

Aux côtés de Mark Wahlberg, Halle Berry a été choisie pour lui donner la réplique dans le rôle de Roxanne. Il s’agit de la première collaboration entre les deux acteurs, puisqu’ils n’étaient jusque-là jamais apparus ensemble à l’écran. Derrière la caméra, c’est Julian Farino qui a dirigé The Union. Il a mis en scène un scénario écrit par Joe Barton et David Guggenheim.

The Union ©Netflix

Un duo très efficace au centre d’un « divertissement pur »

Jusqu’à présent, les critiques sur The Union sont mitigées. Plusieurs journalistes ont été plutôt enthousiasmés par la nouvelle production de Netflix. Parmi eux se trouve Pete Hammond, journaliste pour Deadline. Selon lui, le long-métrage est « un cran au-dessus » des autres productions du même genre. Il qualifie même le film de « divertissement pur ».

D’après Pete Hammond, la raison de cette réussite est l’efficacité du duo Halle Berry-Mark Wahlberg. Tessa Smith acquiesce. Pour le média Mama’s Geeky, elle écrit que les deux acteurs « brillent » dans leurs rôles. Pour Collider, Shaina Weatherhead salue également « la superbe alchimie » entre les deux stars. Plus généralement, Tessa Smith décrit The Union comme « un thriller d’espionnage avec un twist fun et romantique ».

Le film est visible sur Netflix

D’autres ont été moins emballés par The Union. Dans sa critique du film sur le site Next Best Picture, Ema Sasic pense que le long-métrage de Julian Farino « suit tellement la même formule que tant d’autres films d’espionnage qu’il n’a aucune personnalité ». Pour Casey’s Movie Mania, Casey Chong qualifie le film de « pas inspiré ». Quant à Marco Vito Oddo, journaliste chez We Got This Covered, il va plus loin en regrettant « un scénario prévisible, des séquences d’action médiocre ainsi qu’un développement de personnages superficiel. »

Si vous voulez vous faire votre propre avis sur la question, The Union est visible sur Netflix depuis ce vendredi 16 août. Si le succès est au rendez-vous pour le film, Netflix pourrait décider de surfer sur la vague et de lancer une suite.