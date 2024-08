Ce nouveau film d'action avec un duo de stars passionne les abonnés Netflix

C'est le film du moment sur Netflix : "The Union" avec Halle Berry et Mark Wahlberg. Après sa mise en ligne le 16 août, cette comédie d'action est Top 1 dans le monde entier et s'impose déjà comme un des grands succès de l'année sur la plateforme.

The Union fait la force

Des bons, des mauvais films, des anecdotiques, l'hyperactif Mark Wahlberg enchaîne les productions à un rythme soutenu, et tant pis si le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Mais c'est toujours mieux lorsqu'il apparaît dans un film qui réunit les genres où il a de sérieuses compétences : la comédie et l'action. Une combinaison qui fonctionne, puisque The Union, dont il partage l'affiche avec Halle Berry, est actuellement Top 1 Netflix dans le monde.

The Union ©Netflix

Cette comédie d'action développe l'histoire suivante :

Un simple ouvrier du bâtiment du New Jersey se transforme en espion lorsque son amoureuse de lycée, perdue de vue depuis longtemps, le recrute pour une mission secrète.

La recette est simple, avec la constitution d'un duo a priori déséquilibré, où un gars tout ce qu'il y a de plus normal va devoir vite apprendre un nouveau job et ses méthodes très particulières. Dans le genre, on se souvient du succès de Spy, comédie d'espionnage dans laquelle Melissa McCarthy, analyste dans les bureaux de la CIA, devait s'improviser agent de terrain aux côtés de Jude Law et Jason Statham.

Un nouveau succès pour Mark Wahlberg

The Union est le troisième film "original" Netflix pour Mark Wahlberg. Avant lui, il y avait eu le film policier d'action Spenser Confidential en 2020, puis Me Time en 2022, pure comédie potache avec Kevin Hart. Deux films mal accueillis par la critique. Avec The Union, et même si pour le moment les critiques penchent majoritairement aussi du mauvais côté de la balance, un grand succès d'audience est au moins au rendez-vous. Preuve que la comédie lui va bien, ça avait été aussi le cas pour Me Time, très attractif à son lancement.

Pour le moment, The Union réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année 2024 pour un film sorti sur la plateforme un vendredi, derrière La Demoiselle et le Dragon, avec 33,1 millions d'EVCs (Équivalents Visionnages Complets) en quatre jours. Une nouvelle preuve qu'avec deux figures très populaires animant une comédie d'action, le succès sur la plateforme de streaming est quasi garanti.