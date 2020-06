The Vigil : découvrez la bande-annonce angoissante

La bande-annonce de "The Vigil", film d'horreur et première réalisation de Keith Davis, a été dévoilée. Le long-métrage, qui se base sur une tradition funéraire juive pour développer son intrigue, devrait arriver dans les salles obscures le 5 août 2020.

The Vigil : de quoi ça parle ?

Cet été, vous pourrez découvrir un nouveau long-métrage d'épouvante tout droit venu d'Amérique. Réalisé par Keith Davis, The Vigil se déroule à New York, dans le quartier de Brooklyn plus précisément. Le récit s'articule autour de Yakov, qui, après avoir fui la communauté juive orthodoxe, est contraint de veiller le corps d'un défunt, une tradition religieuse. Seul avec le cadavre dans une vieille maison lugubre, le héros se retrouve confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants. Au casting de cette oeuvre intrigante et originale, on retrouve Dave Davis (Lucifer), Menashe Lustig, Malky Goldman et Lynn Cohen (The Hunger Games : Catching Fire).

Ce que nous apprend la bande-annonce de The Vigil

La vidéo s'ouvre sur une sobre définition, celle du mot shomer, c'est à dire "veilleur". Suite à l'abandon du premier "veilleur" prévu, le héros accepte de se charger de cette mission. Les images dévoilent une esthétique sombre mais soignée, et surtout particulièrement oppressante. On tremble avec Yakov, isolé dans cette glauquissime maison avec Madame Litvak. Et cette dernière ne tarde pas à le mettre en garde : si jamais il venait à sortir, le mazik - démon - ne tarderait pas à le ramener de force dans cet endroit hanté. Le héros passera-t-il la nuit ? Rien n'est moins sûr, d'autant que l'on ignore ce que les puissances occultes à l'oeuvre attendent de lui - seraient-elles liées à sa décision de quitter la communauté ? Somme toute, The Vigil se dévoile dans une bande-annonce efficace qui pose un cadre atypique et prometteur.

La communauté juive à l'honneur dans The Vigil

Avec pour toile de fond la religion juive orthodoxe, The Vigil s'inscrit dans la mouvance d'Unorthodox, série Netflix avec laquelle le long-métrage partage une actrice, Malky Goldman. Evidemment, les deux programmes diffèrent grandement par leur genre mais peuvent aussi être rapprochés de la série Amazon Hunters, portée par Al Pacino, dont la première saison a largement divisé les internautes. L'année 2020 permet donc à beaucoup de spectateurs de découvrir une religion et une culture sous un nouveau jour. Concernant The Vigil, alors que la religion et la culture catholique sont souvent utilisées dans des films d'horreur, c'est une grande première pour la religion et la culture juive.

D'autre part, The Vigil pourrait bien s'inscrire comme la bonne surprise horrifique de l'été. Il lui faudra cependant concurrencer le slasher polémique The Hunt, mais aussi la seconde sortie d'Invisible Man dans les salles obscures.

Si vous souhaitez découvrir The Vigil de Keith Davis, rendez-vous le 5 août au cinéma !