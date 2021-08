The Voyeurs : un trailer pour le thriller érotique avec Sydney Sweeney (Euphoria)

La vie des autres peut-elle devenir une obsession ? À en croire la bande-annonce de "The Voyeurs", c'est possible. Amazon a révélé les images pleines de mystère de ce thriller teinté d'érotisme avec Justice Smith et Sydney Sweeney.

The Voyeurs : la curiosité peut être un vilain défaut

À l'ère des réseaux sociaux, on peut pénétrer dans la vie privée des gens plus qu'on ne le devrait. À tel point que l'existence des autres peut devenir une obsession. C'est ce thème qui va être au centre de The Voyeurs, réalisé par Michael Mohan. Le scénario suit Pipa et Thomas, deux amoureux qui passent un cap décisif dans leur relation en emménageant dans un appartement superbe. Un soir, depuis leur salon, ils peuvent voir dans l'immeuble d'en face un autre couple. À partir de cet instant, ils ne vont cesser de les observer, au point de développer une fascination étrange. L'histoire va devenir encore plus tordue quand ils vont entrer en contact avec ces fameux voisins et en apprendre plus qu'ils ne le devraient sur eux.

Une bande-annonce qui fait grimper la tension

Sydney Sweeney et Justice Smith ont été choisis pour former les membres du couple principal. La première s'est faite remarquer dans la géniale série Euphoria, et le second a figuré en tête d'affiche de Pokémon Détective Pikachu. Les deux autres rôles majeurs sont tenus par Natasha Liu Bordizzo et Ben Hardy. La bande-annonce qui vient d'être proposée par Amazon vend un thriller gentiment sulfureux, avec un peu de sexe, de rapport de domination, de voyeurisme et nous tease l'arrivée d'un drame. Jusqu'où cette obsession va-t-elle aller ? Quelqu'un va-t-il mourir au bout du compte ? Le trailer est suffisamment bien calibré pour donner envie, sans trop en dévoiler. On comprend ainsi que le personnage campé par Ben Hardy a une personnalité complexe, voire inquiétante.

The Voyeurs ©Amazon Prime Video

Le cinéma s'est déjà attardé à plusieurs reprises sur des histoires de voisins étranges. Du mythique Fenêtre sur cour à Body Double, en passant par Paranoïak ou même Vampire, vous avez dit vampire ?, il existe des nombreux déclinaisons en fonction des genres. The Voyeurs peut obtenir son petit buzz parce qu'il s'inscrit dans notre époque, avec un casting plutôt sympa. Le film sera à découvrir sur Amazon Prime Video le 10 septembre prochain.