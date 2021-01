The Walking Dead : le film centré sur Rick devrait être très violent

Alors que la saison 10 de "The Walking Dead" devrait reprendre sa diffusion sur AMC le dimanche 28 février, le film sur les aventures solo de Rick Grimes, premier personnage principal de la série, se dévoile un peu plus.

Le premier film de la franchise

Alors qu'elle débarque aux États-Unis en 2010, The Walking Dead est l'une des séries ayant le plus passionné les foules durant la dernière décennie, promettant du sang, des rebondissements et une histoire post-apocalyptique de zombies. Le fait est que durant de nombreuses années, la série a été l'un des programmes les plus regardés, établissant une légère concurrence avec la série Game Of Thrones.

The Walking Dead ©AMC

Ce succès a permis dès 2015 de diffuser le premier programme spin-off de cette franchise inspirée des comics de Robert Kirkman, intitulés Fear The Walking Dead, revenant sur les évènements du début de l'épidémie qui a transformé les humains en morts-vivants. Les deux séries ont continué à exister sans avoir de réelles connexions, bien qu'elles se déroulent dans le même univers. Récemment, des personnages comme Morgan ou Dwight, interprétés respectivement par Lennie James et Austin Amelio, ont su faire le lien entre les deux programmes.

Fin 2020, une autre série a vu le jour, intitulée The Walking Dead : World Beyond qui se passe aux alentours de la saison 10 de The Walking Dead. Ainsi, tous les programmes semblent se rejoindre et se passer dorénavant durant la même temporalité.

Seulement, à partir du début de la saison 9 de The Walking Dead, les fans ont vu un de leurs personnages préférés, qui n'est autre que Rick Grimes, interprété par Andrew Lincoln, quitter la série. Cette nouvelle a attristé les fans qui pensaient ne plus le revoir. C'était sans compter un projet de trilogie de films qui sortira au cinéma, centré sur ses aventures solo.

Que devrait raconter cette trilogie ?

Rick Grimes a été séparé de son groupe, puis blessé grièvement avant de faire sauter un pont sur lequel il était, infesté de zombies qui se dirigeait vers sa communauté. En effet, les personnages de la série tels que Michonne, jouée par Danai Gurira, ou Daryl, interprété par Norman Reedus, l'ont vu sur le pont qu'il a fait exploser. Seulement à la fin de l'épisode, le spectateur comprend que Rick a survécu et qu'il est à bord d'un hélicoptère qui l'emmène vers une destination encore inconnue. Puis, un bond de plusieurs années dans le futur se fait, laissant place à de nouvelles thématiques dans la série, telle que l'apparition d'un groupe appelé les Chuchoteurs.

The Walking Dead ©AMC

Le trilogie devrait suivre cette ellipse de près de six ans durant lesquels Rick n'a pas donné signe de vie.

Un film violent et sanglant dans la lignée des séries

Comicbook nous apprend que, Daniel Ritchman a révélé que selon Scott Gimple, un des scénaristes de la série, le premier film aurait la classification "Hard-R", ce qui signifie qu'il suivra la ligne directrice, qui fait de The Walking Dead une série violente à suspense. De plus, il y a près d'un an, durant l'émission Talking Dead, Andrew Lincoln est revenu sur ce projet de film en comparant son personnage de Rick Grimes à William Munny, interprété par Clint Eastwood, dans le western Impitoyable. Cette comparaison en dit long sur le visage qu'aura Rick dans cette trilogie de films, puisque William Munny est un tueur ayant une réputation qui le précède. Pour plus de précisions, le personnage d'Andrew Lincoln s'était assagi au fur et à mesure des épisodes de la série. Ainsi, retrouver un Rick Grimes agressif et sombre devrait ravir les fans de la franchise.

Avant de retrouver le personnage au cinéma, la suite de la saison 10 de The Walking Dead reprend dès le 28 février sur AMC, avec une diffusion sur OCS en US+24.