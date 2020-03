The Walking Dead: Michonne pourrait apparaître dans le film sur Rick

Lors de la saison 9, c'est le départ de Rick qui a secoué les fans de "The Walking Dead". Dans la suivante, c'est Michonne qui vient de quitter les siens. Ces deux personnages pourront-ils se retrouver dans le film prévu au cinéma ? C'est fortement possible !

Danai Gurira avait annoncé la couleur avant le début de la saison 10 de The Walking Dead. Son personnage, Michonne, allait faire ses adieux au programme d'AMC lors de la saison 10. Il a fallu attendre l'épisode 13 diffusé le week-end dernier pour voir quel sort lui était réservé. Comme Rick, aucune mort n'est à déplorer. La porte de sortie qu'elle a pu emprunter lui permet de continuer dans l'univers, ailleurs, hors-champ. En attendant un retour ?

Sa rencontre avec un petit groupe d'étrangers lui a donné envie de voguer vers d'autres horizons. Lors d'un bouleversant appel avec Judith, Michonne a expliqué qu'elle partait vers le Nord, avec dans un coin de sa tête l'espoir de retrouver Rick. Si les survivants ne savent pas ce qu'il est advenu de lui puisque sa dépouille n'a jamais été trouvée, il leur est possible de penser qu'il est encore en vie. Nous, nous savons que c'est le cas. Et AMC a un plan pour ce personnage important, en lui permettant de continuer son chemin sur grand écran. Un premier film The Walking Dead est en préparation mais l'histoire pourrait s'étendre sur une trilogie. Étant donné ce que l'on comprend dans l'épisode 13, il paraît tout à fait concevable que Michonne fasse une apparition dans le film sur Rick.

Michonne reviendra (probablement) dans The Walking Dead. Mais comment ?

The Hollywood Reporter a pu s'entretenir avec Scott M. Gimple, responsable en chef du contenu The Walking Dead, et il ne cache pas que Michonne pourrait se trouver une petite place dans ce futur projet :

Est-ce que c'est juste de s'attendre à ça ? Ça l'est certainement. Il pourrait y avoir sa propre histoire qui intervient en cours de route.

La façon dont elle vient de signer son départ laisse carrément la porte ouverte pour une apparition. Elle et Rick ont eu une histoire d'amour forte qui ne demande qu'à se prolonger. Mais Scott M. Gimple a aussi évoqué un prolongement de l'arc de Michonne en solitaire :

J'ai des ambitions. J'aime elle et Rick ensemble, mais j'adore aussi la voir comme une pure meneuse de son côté, aussi.

Toutes ces déclarations vont réconforter les fans qui attendent son retour. Michonne était l'une des figures fortes du programme depuis son apparition. D'abord mystérieuse, elle s'est laissée apprivoiser en gardant son côté bestial quand il fallait se défendre. Qu'importe comment, attendez-vous à ce que la guerrière refasse parler d'elle !