The Walking Dead : Robert Kirkman balance des infos sur le film

Robert Kirkman, le créateur de « The Walking Dead » vient donner quelques informations sur le film à venir. Il promet que ce futur long-métrage sera totalement différent de la série développée par AMC.

The Walking Dead : des comics cultes

En 2003, Robert Kirkman imagine une série de comics vouée à devenir culte. Il sort de son esprit The Walking Dead qui se concentre sur un univers apocalyptique dominé par des zombies. En quelque sorte, il reprend les vieux mythes de Romero et les remet au goût du jour. La série de comics s'est conclue en juillet dernier après 33 tomes. Aujourd'hui, The Walking Dead est considéré comme un incontournable de l'univers des comics américains. À tel point que la chaîne AMC s'est lancée dans la production d'une adaptation en série télévisée dont le premier épisode a été diffusé en octobre 2010.

The Walking Dead ©AMC

Le show, lancé par le grand Frank Darabont, a rencontré un énorme succès. Porté par Andrew Lincoln, Jon Bernthal ou encore Laurie Holden, The Walking Dead a tout de suite été supportée par une solide base de fans. Tandis que les premières saisons sont disponibles sur Netflix, AMC continue toujours de développer la série. À l'heure actuelle, le programme compte 11 saisons. AMC a même lancé la production de séries dérivées avec Fear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond.

Où en est le film ?

Mais Hollywood ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'une adaptation cinématographique des comics de Robert Kirkman est également en cours. Ce dernier a d'ailleurs apporté quelques précisions sur le projet lors d'une interview avec ComicBook.com. Robert Kirkman a partagé les possibilités narratives de ce futur film. Bien que pour le moment le projet semble avancer au ralenti, le scénariste promet que cette œuvre cinématographique va s'éloigner de la trame de la série :

Je pense que la série est une histoire d'ensemble. Donc, je pense que pouvoir se concentrer davantage sur Rick en tant que personnage et le développer plus profondément est vraiment cool. Je pense que ça va être un genre d'histoire très différent de Walking Dead, ce qui est vraiment excitant. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose comme ça, vous devez vous assurer que cela ait du sens en tant que film. Ce n'est pas simplement une sorte d'expansion de la série. C'est quelque chose qui va être très différent mais ce sera le Rick Grimes que nous connaissons et aimons tous.

La dernière saison de The Walking Dead débutera cette année. Quant à la suite, difficile de savoir ce qu'AMC réserve à son public. La chaîne a déjà officialisé un spin-off centré sur Daryl et Carol, qui continueront leur aventure en solo. Quant à Rick Grimes, on devrait donc logiquement le retrouver dans le film The Walking Dead, qui n'est encore qu'à ses balbutiements.