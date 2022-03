The Weekend Away sur Netflix : c'est quoi ce thriller avec Leighton Meester ?

Si vous êtes en manque d'inspiration en ce moment, "The Weekend Away" est peut-être le thriller qu'il vous faut pour vous occuper pendant 1h30. On vous dit ce qu'il faut savoir sur ce long-métrage porté par Leighton Meester, l'inoubliable Blair de "Gossip Girl."

The Weekend Away : un thriller à découvrir sur Netflix

On a pris l'habitude de voir des titres inconnus apparaître dans le catalogue Netflix tout en rencontrant un certain engouement du public. La plateforme a bien compris le pouvoir de ses abonnés, sur les réseaux sociaux mais aussi en proposant une liste actualisée en permanence des 10 films/séries les plus vus du moment. Si vous vous fiez à cette catégorie, vous avez sûrement remarqué que la présence de The Weekend Away à la troisième position (à l'heure où l'on écrit ces lignes). Ce long-métrage n'a pas eu le droit à une couverture médiatique particulière. Néanmoins, sa mise en avant suggérée par le public mérite donc qu'on se penche un instant sur son cas.

L'histoire de The Weekend Away est tirée d'un roman éponyme écrit par Sarah Alderson dont l'héroïne est Beth. Embourbée dans une situation familiale qui ne la comble pas, elle décide de passer un week-end en Croatie avec sa meilleure amie, Kate. Ces quelques jours doivent leur permettre de se retrouver après une longue période de séparation et également de se vider la tête. Sauf que le lendemain d'une soirée arrosée, Beth ne trouve plus son amie. Sans aucune nouvelle de sa part, elle décide de partir à sa recherche, convaincue que quelque chose de grave se trame. Or, cette quête va être complexifiée car elle ne connaît pas ce pays. Dans son malheur, elle trouve en Zain, un chauffeur de taxi local, un précieux soutien. Parviendra-t-elle à la retrouver ? Et, surtout, pourra-t-elle le faire avant qu'il ne soit trop tard ?

The Weekend Away ©Netflix

Ce petit thriller à l'argument guère original ne va pas chambouler votre vie de cinéphile. Il pourra en revanche trouver grâce aux yeux des fans de Leighton Meester, qui tient ici le premier rôle. Rappelons que l'intéressée a explosé avec la série culte Gossip Girl. Elle n'a pas retrouvé de rôle marquant depuis et a même disparu des radars. The Weekend Away ne la replacera pas en haut de l'affiche mais ce rôle lui permet de revenir un peu dans la lumière.