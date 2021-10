The Whale : Brendan Fraser en dit plus sur le prochain Darren Aronofsky

« The Whale », le prochain film de Darren Aronofsky, mettra en vedette le comédien Brendan Fraser. Ce dernier, qui campera le personnage principal, en dit davantage sur le projet, qu’il décrit comme « une expérience cinématographique ».

Brendan Fraser : une résurrection inattendue

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Brendan Fraser a rencontré une traversée du désert à Hollywood. Star des années 1990, le comédien, belle gueule d’Hollywood, se fait connaître en 1992 dans le drame La Différence, où il partage l’affiche avec Matt Damon. Il enchaîne ensuite des projets variés, de Gods and Monsters, qui lui vaut l’éloge des critiques, à George de la Jungle, où il se fait connaître du grand public. En 1999, il rencontre certainement son plus grand rôle, puisqu’il incarne le personnage principal de la trilogie La Momie. Après avoir été au centre de Voyage au centre de la Terre et de Les Looney Tunes passent à l’action, la fin des années 2000 et les années 2010 sont un véritable calvaire pour le comédien.

Robotman (Brendan Fraser) - Dooom Patrol ©DC / Netflix

Il racontera par la suite avoir été agressé sexuelle en 2003 par Philip Berk, ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère, et donc personnalité influente d'Hollywood. Raison pour laquelle il s'éloigna du milieu et fut, selon lui, mis sur liste noire. Il faut attendre 2019 pour voir le début de sa résurrection. En effet, le comédien est engagé sur la série Doom Patrol, dans laquelle il rencontre un certain succès. Puis, l’acteur apparaît dans No Sudden Move de Steven Soderbergh cette année. A partir de là, le téléphone de Brendan Fraser se remet à sonner. Il sera en effet prochainement à l’affiche de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, de Brothers aux côtés de Josh Brolin et surtout dans The Whale de Darren Aronofsky.

The Whale : un film intrigant

Quatre ans après Mother !, échec critique et commercial (44 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions), Darren Aronofsky est de retour avec un nouveau projet. Intitulé The Whale, ce nouveau film est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Samuel D. Hunter, sortie en 2012. Le récit raconte le destin d’un homme obèse et triste, reclus de la société, qui vit caché, et se nourrit de saloperies en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille. Bientôt, il se lie d’amitié avec un adolescent à la langue bien pendue.

The Whale sera l’occasion de voir Brendan Fraser dans un nouveau rôle principal. Une opportunité surtout de tourner sous la direction d’un grand cinéaste comme Aronofsky. Produit par A24, The Whale présentera le comédien dans un rôle inédit, et très éloigné de ses précédentes apparitions à l’écran. Brendan Fraser a lui-même promis que cette expérience sera totalement unique au micro de Unilad :

Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire.

Trevor (Brendan Fraser) - Voyage au centre de la Terre ©Warner Bros

Samuel D. Hunter a lui-même participé à l’élaboration du scénario adapté de sa pièce de théâtre. Une expérience qu’il a particulièrement appréciée :

Adapter ma pièce en scénario a été un véritable travail d'amour pour moi. Cette histoire est profondément personnelle et je suis très reconnaissant qu'elle ait la chance d'atteindre un public plus large. Je suis un fan de Darren depuis que j'ai vu Requiem for a Dream quand j'étais en première année à l'université, alors que j’écrivais mes premières pièces. Je suis tellement reconnaissant qu'il apporte son talent et sa vision singuliers à ce film.

Outre Brendan Fraser, le reste de la distribution se compose notamment de Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins ou encore Hong Chau. The Whale n’a pas encore de date de sortie précise mais devrait voir le jour début 2022.