The Whale : le nouveau projet fou de Darren Aronofsky

Darren Aronofsky a cette aptitude à trouver sans cesse des nouvelles idées surprenantes. Après le controversé "Mother!", on sait quel sera son prochain long-métrage. Pour "The Whale", il dirigera Brendan Fraser dans la peau d'un homme pesant plus de 200 kilos.

Darren Aronofksy a trouvé son nouveau projet

Si vous voulez voir un cinéma qui vous sort de votre zone de confort, celui de Darren Aronofsky devrait correspondre à vos attentes. Le réalisateur s'est révélé avec son inaugural Pi, puis a toujours travaillé des univers lourds. Comme dans Requiem for a Dream, Black Swan, The Fountain ou encore le très discuté Mother! sorti en 2017. On l'avait perdu de vue pendant plus de trois ans et voilà qu'il s'apprête à faire son retour, comme l'annonce Discussinfilm. Avec un projet encore une fois très particulier, puisqu'il va adapter la pièce The Whale de Samuel D. Hunter sous la bannière du studio A24. Le dramaturge sera d'ailleurs à ses côtés pour signer le scénario et donner une nouvelle dimension à son œuvre.

The Whale se traduit tout simplement La Baleine en version française. Il s'agit d'une métaphore, car l'histoire ne se déroule pas du tout dans le milieu des mammifères marins. Nous découvrirons dedans un homme de plus de 200 kilos qui vit reclus à l'abris du regard des gens dans un coin paumé de l'Idaho. Dans son appartement, il est pris d'une envie autodestructrice et se mange lui-même. Mais sa relation très étrange avec sa fille, Ellie, va peut-être lui permettre de se sauver. Le film va raconter sa lutte pour éviter de mourir, sous la forme d'une sorte de thriller psychologique dans un appartement. Car le poids du personnage et ses problèmes l'empêchent de mettre un pied dehors. Un scénario qui sera parfait entre les mains de Darren Aronofsky. Le metteur en scène sait nous prendre par le col et nous fourrer le nez dans des ambiances pas très agréables.

De Mother! à The Whale

Mother! était déjà une sorte de huis clos frappadingue. The Whale sera plus modeste mais pourrait avoir en commun avec son précédent essai une oppression imposée aux spectateurs. Darren Aronofsky a déjà choisi Brendan Fraser pour le rôle principal. Un acteur populaire dans les années 90/2000 qui a disparu de la circulation et qui peut retrouver, pour l'occasion, un rôle marquant. Choix curieux à défaut d'être pleinement convaincant, on verra ce que le réalisateur saura puiser en lui pour ce film qui promet de faire beaucoup parler de lui.