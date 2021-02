The Winter Lake : un trailer pour le thriller avec Emma Mackey (Sex Education)

La révélation Emma Mackey sera à l'affiche de "The Winter Lake", un thriller qui se déroule dans un coin isolé d'Irlande. Une bande-annonce vient de sortir en amont de l'arrivée du film aux USA et en Grande-Bretagne. Pour la France, c'est une autre histoire...

The Winter Lake : un thriller qui sent bon la campagne irlandaise

L'inconnu Phil Sheerin a fait ses armes avec des courts-métrages. Puis il passe maintenant à l'échelon supérieur avec son premier long, The Winter Lake. Un thriller avec Emma Mackey dans l'un des rôles principaux. L'histoire se déroule dans un coin paumé d'Irlande, lorsqu'un adolescent fait une sombre découverte dans un lac pas loin de chez lui. Ce jeune homme plutôt renfermé sur lui-même va comprendre que ses voisins, un père et sa fille, cachent de terribles secrets. Le fait de s'en approcher pourra mettre sa vie en péril. La bande-annonce se démarque par son ambiance froide. Les personnages vivent dans un milieu plutôt reculé, où la nature a encore une certaine domination. On a toujours l'impression que c'est dans ces endroits, loin du regard des autres, que peuvent se passer les pires choses.

The Winter Lake ©Epic Pictures

Qu'on se le dise, si l'on s'intéresse à The Winter Lake, c'est en grande partie parce qu'Emma Mackey figure au casting. Elle n'est pas la seule, elle est entourée par Charlie Murphy, Michael McElhatton, Mark McKenna et Anson Boon. La jeune actrice de 25 ans a été l'une des révélations de la série Sex Education sur Netflix. Du monde a remarqué son potentiel, mais elle n'a pas encore tourné de nombreuses choses. The Winter Lake sera sa première apparition dans un long-métrage pour le cinéma.

Sa filmographie ne va pas tarder à s'épaissir et nous pourrons ainsi juger de ses capacités de comédienne. Elle a la chance de figurer au casting de Mort sur le Nil, le film de Kenneth Branagh reporté au 22 septembre et que nous aurions pu découvrir l'année dernière sans cette pandémie. Emma Mackay partagera aussi l'affiche avec Romain Duris dans Eiffel, biopic sur Gustave Eiffel prévu le 5 mai prochain dans nos salles. Quant à The Winter Lake, aucune date n'est annoncée chez nous. Pas le moindre distributeur ne semble sur le coup pour le sortir en France. Les USA auront le droit à un passage limité dans les salles dès le 5 mars, puis le film sera disponible en digital dès le 9.