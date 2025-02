The Witcher : ce nouveau film Netflix que les fans de la saga vont adorer

Après "Le cauchemar du Loup" en 2021, Netflix vient d’ajouter à son catalogue le nouveau film d’animation situé dans l’univers de "The Witcher", "Les Sirènes des abysses".

Les Sirènes des abysses, le nouveau film d’animation dans l’univers de The Witcher

Ayant acquis les droits pour adapter l’univers imaginé par Andrzej Sapkowski en 2017, Netflix a lancé en 2019 sa série The Witcher. Depuis, la plateforme nous a proposé d’autres histoires au sein de cet univers. Dont un spin-off sous la forme d’un film d’animation, Le cauchemar du Loup. Et depuis ce mardi 11 février, on peut en découvrir un autre : Les Sirènes des abysses.

Ce nouveau spin-off de The Witcher est adapté de la nouvelle Une once d’abnégation. Écrite par Andrzej Sapkowski, elle fait partie de son recueil L'Épée de la providence. Ce sont Mike Ostrowski et Rae Benjamin qui ont adapté ce récit en écrivant le scénario du nouveau film d’animation, qui a été réalisé par Kang Hei Chul.

Geralt face à un conflit entre la terre et la mer

Si Le chant du loup était centré sur son mentor, Les Sirènes des abisses met en vedette Geralt de Riv. Ce dernier doit enquêter sur une série d’attaques ayant frappé un village côtier. Le chasseur de monstres va se retrouver plongé dans un conflit qui s’étend depuis des siècles entres les humaines et les peuples de la mer. Afin de stopper la guerre entre la terre et la mer, il va faire appel à ses amis.

Doug Cockle prête sa voix à Geralt De Riv dans Les Sirènes des abisses. S’il n’a pas participé à la série live action de Netflix, il a doublé ce personnage dans les jeux vidéo sur le Sorceleur. Joey Batey et Anya Chalotra, qui incarnent de leur côté Jaskier et Yennefer dans la série The Witcher, assurent le doublage de ces mêmes personnages dans le film d’animation.

À quand la quatrième saison de la série principale ?

Concernant la série principale, la quatrième saison devrait arriver cette année sur Netflix. Mais elle n’a toujours pas de date de sortie précise. Celle-ci devrait bientôt être dévoilée. Ce quatrième chapitre marquera en tout cas les débuts de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, l’acteur ayant remplacé Henry Cavill. Laurence Fishburne apparaîtra également sous les traits du vampire Régis.

Netflix a également déjà officialisé le renouvellement de The Witcher pour une cinquième saison. Celle-ci sera la dernière du show créé par Schmidt Hissrich.