The Woman in Me : le biopic de Britney Spears annoncé

La superstar de la pop et icône des années 2000 Britney Spears va avoir droit à son biopic, adapté de ses mémoires "The Woman in Me" publiés en octobre 2023. Et les studios qui portent le projet semblent vouloir y mettre les moyens.

Le biopic de Britney Spears officialisé

Il y a deux ans, Britney Spears avait posté sur Instagram un message indiquant qu'elle n'était pas pour la mise en route d'un biopic sur sa vie, déclarant : "Je ne suis pas morte !". Mais les temps ont changé et l'icône de la pop des années 2000 semble bien avoir changé d'avis.

C'est qu'en 2022, Britney Spears n'avait pas encore publié ses mémoires, intitulées The Woman in Me. Paru en octobre 2023, le livre a été un succès de librairie aux États-Unis, et comme rapporté par Variety c'est Universal qui en a obtenu les droits d'adaptation pour le cinéma, au terme d'enchères intenses. Enfant-star de Disney devenue chanteuse à la popularité planétaire avec des titres comme Baby One More Time, Everytime ou Toxic pour ne citer qu'eux, Britney Spears a tout connu de l'ultra-célébrité, le meilleur comme le pire, avec une sur-médiatisation extrême depuis son adolescence et une longue mise sous tutelle après des troubles psychologiques manifestés en 2008.

Le réalisateur de Sexy Dance 2 et Wicked aux manoeuvres

Icône de toute une génération, Britney Spears va donc avoir son biopic, a priori "officiel" puisqu'il s'agit de l'adaptation de ses mémoires et que son message suggère qu'elle est très impliquée dans le projet. Pour réaliser ce film The Woman in Me, c'est le spécialiste du film musical Jon M. Chu (trois films Sexy Dance, les deux films-concerts de Justin Bieber Justin Bieber: Never Say Never et Justin Bieber's Believe, D'où l'on vient) qui a été recruté. Son nouveau film Wicked, première partie d'un diptyque et adaptation de la comédie musicale du même nom, arrive dans les salles françaises le 4 décembre 2024.

Autre nom associé au projet, celui du très influent producteur Marc Platt. Celui-ci a travaillé sur de très nombreux succès et fait émerger des cinéastes au plus haut niveau, comme Damien Chazelle avec La La Land en 2016.

Britney Spears, qui a vendu près de 150 millions d'album dans le monde, est donc a priori bien entourée pour porter sa vie à l'écran. Aucune annonce concernant, scénario, casting ou planning de production n'a pour le moment été faite.