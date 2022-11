The Wonder : c'est quoi ce drame en costumes intrigant avec Florence Pugh ?

Dans le drame "The Wonder", Florence Pugh enquête sur un prétendu miracle dans l'Irlande du XIXe siècle. Un film avec lequel l'actrice brille à nouveau dans un rôle complexe.

The Wonder : miracle ou supercherie ?

Après Une femme fantastique, Désobéissance et Gloria Bell, le réalisateur Sebastián Lelio est de retour avec The Wonder. Un drame adapté du roman éponyme d'Emma Donoghue qui, dès son étrange ouverture dans un studio de cinéma, interpelle le spectateur sur la puissance des récits et de la foi, et lui demande de croire en l'histoire qu'il est sur le point de raconter. Situé en 1862 en Irlande, une dizaine d'années après la grande famine, le film débute avec l'arrivée de l'infirmière Lib Wright (Florence Pugh) dans un petit village.

Les habitants se réjouissent du fait qu'une petite fille prénommée Anna (Kíla Lord Cassidy) parvienne à survivre sans manger depuis plusieurs mois. Un comité improvisé composé notamment d'un religieux et d'un médecin demande à l'héroïne ainsi qu'à une nonne de faire un rapport. La plupart de ses membres sont convaincus, ou du moins n'ont aucun mal à se persuader, qu'il s'agit d'un miracle et que la fillette est une élue de Dieu.

The Wonder ©Netflix

Lib fait tout pour les raisonner et met en garde la famille d'Anna sur le danger de mort que court l'enfant, qui s'affaiblit de jour en jour. The Wonder interroge donc sur les limites de la croyance et sur l'enfermement dogmatique. Au fil du film, l'enquête devient ainsi moins importante que le rapport que les gens du village ont à la petite fille, n'hésitant pas à la laisser périr pour se raccrocher à l'illusion qu'ils assistent à un événement sacré.

Un nouveau grand rôle pour Florence Pugh

Tom Burke, Niamh Algar, David Wilmot, Ruth Bradley, Toby Jones et Ciarán Hinds complètent la distribution du long-métrage. Mais The Wonder mise avant tout sur la présence de Florence Pugh. Après The Young Lady, Midsommar et le récent Don't Worry Darling, la comédienne trouve un nouveau rôle complexe avec ce personnage isolé au sein d'une communauté qui refuse de l'écouter.

Lib Wright (Florence Pugh) - The Wonder ©Netflix

Lorsque les fantômes et les douleurs de son passé se heurtent à son envie de sauver une enfant uniquement vue comme un objet de culte, le récit prend une tournure touchante. Un suspense se met alors en place et jusqu'au bout, le spectateur se demande si le pouvoir de l'action pourra dépasser celui des convictions. Interrogée par IndieWire, Florence Pugh explique que la difficulté était de montrer le décalage entre Lib et la communauté qu'elle intègre, sans pour autant afficher ouvertement son mépris pour les conventions religieuses. Elle ajoute :

Lib est un personnage incroyablement réaliste et ouvert d'esprit. (...) Il était difficile de trouver cet équilibre. Son instinct de rejet devait être discret, ce qui était délicat pour moi.

The Wonder est à découvrir sur Netflix dès le 16 novembre 2022.