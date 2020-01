Théorie Avengers : et si Thanos n’était pas le vrai méchant de l’histoire ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Avengers » ne cesse d’alimenter les théories les plus farfelues. Une nouvelle vient de tomber. Certains fans pensent que Thanos n’est finalement pas le grand méchant de l’histoire mais qu’il a été manipulé par quelqu’un d’autre…

Thanos est devenu un personnage définitivement culte. Interprété d’une main de fer par Josh Brolin, il s’est transformé en un méchant iconique en deux films. Surtout grâce à Avengers : Infinity War en fait. Ceci s’explique par une écriture précise et intelligente qui plaçait Thanos comme un ennemi différent. Un adversaire intime aux motivations inédites car discutables : sauver le monde par la mort, et par la renaissance. Les Avengers ne l’ont pas entendu de cette façon et l’ont affronté à travers Avengers : Endgame. Mais un fan a imaginé une autre version de l’histoire.

Une théorie avance que Thanos n’a pas agi par sa propre volonté mais qu’il s’est laissé embobiner par un autre personnage. Et ce personnage en question serait même un héros, un membre émérite des Avengers. Les actions de Thanos résulteraient alors de la pression mentale de ce dit personnage qui l’aurait inspiré et suggéré de faire ce génocide cosmique.

Thanos a-t-il été manipulé ?

Cette théorie vient d’un utilisateur de Reddit qui répand cette idée sur les réseaux sociaux. Il prétend que Thanos était en fait la marionnette de Docteur Strange. Une hypothèse sans réelles fondements mais qui suit une certaine logique. Après tout, Docteur Strange est capable de voir l’avenir et demeure le seul à connaître le dénouement de cette affaire. Il savait ce qui allait arriver et a agi en conséquence. Sans dévoiler quoi que ce soit du scénario à ses collègues il les a implicitement guidé. S’il donne la pierre du temps à Thanos dans Infinity War c’est pour alimenter un plan plus large, un destin plus grand.

Tout ce que Marvel a développé avant Infinity War est une succession de films permettant à Thanos d’arriver jusqu’aux pierres d’infinité. Rien n’est le fruit du hasard, chacun avait un rôle à jouer dans cette guerre de l’infini. Le seul personnage capable de tout orchestrer est donc Doctor Strange.

Selon le site Boy Genius Report, le plan a toujours été de transformer Thanos en pion. C’était le seul moyen de sauver le monde. Doctor Strange devait vérifier que tout se passerait bien comme il l’imaginait. La théorie s’appuie également sur une vision plus large selon laquelle Doctor Strange cherche à assurer la sécurité de la Terre. Avec ce plan il savait que le monde serait également débarrassé de Vision qui pouvait se transformer en Ultron, de Iron Man qui se sacrifie, de Thor qui perd son marteau et part dans l’espace, de Hulk qui se fait contrôler par Banner et des pierres d’infinité qui sont détruites. Une succession d’éléments qui rend la Terre plus sûre.

Évidemment, tout ceci ne reste qu’une théorie, parfois tirée par les cheveux. Doctor Strange obtient ses pouvoirs après que Thanos ait débuté sa quête de l’infini, ce qui contredit cette théorie. Ensuite, pourquoi en arriver là pour régler ce problème ? Avec ses capacités il aurait pu empêcher tout ceci bien plus tôt. Bref, on y croit moyen mais on vous laisse faire votre propre jugement.