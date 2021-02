Théorie Les Indestructibles : et si Violet était en fait adoptée

Et si Violet n'était pas réellement la fille de la famille Parr dans « Les Indestructibles » ? C'est la nouvelle théorie qui vient de sortir sur le film de Brad Bird. Et cette hypothèse tient finalement assez bien la route.

Les Indestructibles : un classique de l'animation

En 2004, Brad Bird révolutionne le monde des super-héros. Pour le compte des studios Pixar, le cinéaste met en scène un Les Indestructibles. Un film devenu culte pour toute une génération. Gagnant l'Oscar du Meilleur film d'animation (et du Meilleur montage sonore), Les Indestructibles a apporté un regard nouveau sur le mythe des super-héros. Une approche inédite, comique, décalée, pleine d'auto-dérision et d'éléments méta, bien avant Spider-Man : New Generation ou Teen Titans Go le film.

Côté box-office, le film est un triomphe. Pour ses 92 millions de dollars de budget, Les Indestructibles en a rapporté plus de 631 millions. Pourtant, il faudra attendre 2018 pour que Brad Bird ne revienne réaliser la suite. Même si cette fois Les Indestructibles 2 ne remporte pas l'Oscar, il rapporte plus de 1,2 milliard de dollars au box-office.

Violet est en fait adoptée ?

Tout le monde connaît aujourd'hui la famille Parr ; Bob et Helen, et leurs trois enfants, Jack-Jack, Flèche et Violet. Pourtant, une nouvelle théorie rapporte que l'aînée du trio serait en fait adoptée. L'hypothèse va même plus loin et suggère qu'Edna est en fait sa mère biologique. Outre la ressemblance physique, la théorie rapporte qu'Edna a pris sa retraite dans la conception des costumes 15 années avant le début de Les Indestructibles. Une époque à laquelle le gouvernement a interdit les super-héros. Violet a 14 ans dans le film, ce qui signifie qu'Edna pouvait être enceinte au moment où elle a pris sa retraite. L'arrivée prochaine de son enfant aurait même pu être sa motivation pour raccrocher.

Les Indestructibles ©Pixar

Une fois la naissance de Violet, Edna se serait rapidement aperçue qu'elle était en train de développer des super-pouvoirs. Elle savait que le gouvernement gardait un œil attentif sur tous les nouveaux supers, et que de par ses anciennes activités elle était sous surveillance. Edna aurait donc décidé de protéger Violet en la confiant à une famille de confiance : les Parr. Elle savait qu'elle serait en sécurité entre leurs mains, et qu'ils seraient capables de gérer les pouvoirs du bébé.

Évidemment, tout ceci est de l'ordre du fantasme, et aucun élément concret ne vient étayer cette hypothèse. Mais cette idée n'est pas tant alambiquée, puisque le passé d'Edna demeure assez secret. Ce qui laisse de la place aux théories en tout genre. Ce serait assez étonnant que la famille Parr ne lui ait pas encore dit la vérité. Mais si cette hypothèse venait à être vérifiée, cela permettrait d'avoir un point de départ pour une nouvelle histoire, et pourquoi pas Les Indestructibles 3.