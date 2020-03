Théorie Mourir peut attendre : Vesper Lynd (Eva Green) de retour ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Mourir peut attendre » arrive au cinéma le 8 avril 2020, et il faut s’attendre à un film très spectaculaire ainsi qu’à une conclusion de la période Daniel Craig. On vous explique pourquoi on pense très sérieusement que Vesper Lynd, laissée pour morte dans Casino Royale, devrait être de retour, voire même être au centre de l’intrigue.

Que peut bien nous réserver le 25ème opus de James Bond, Mourir peut attendre ? En plus d’offrir une fin à la hauteur du talent de Daniel Craig, qui campe 007 depuis 14 ans, le film pourrait également signer le retour d’une des James Bond Girls les plus iconiques de la saga : Vesper Lynd, interprétée par Eva Green dans Casino Royale. Si cette information peut vous sembler étrange (le personnage mourrait à la fin du film), on a pourtant de solides arguments pour vous convaincre de son retour dans le prochain film James Bond et Daniel Craig himself est venu apporter de l’eau à ce moulin ces derniers jours en déclarant dans une interview à Total Film :

Il y a peut-être une histoire que nous devons finir ici – quelque chose qui a commencé dans Casino Royale. Quelque chose à voir avec Vesper, et Spectre, et quelque chose qui était connecté, d’une certaine manière…

D’après nos informations, Eva Green aurait, en outre, tourné « quelque chose » au Royaume-Uni en septembre, ce qui explique son absence à la première mondiale du film Proxima qui avait lieu à Toronto au même moment.

Vesper Lynd, seule et unique James Bond Girl

La saga James Bond, dans son ambition – croissante – d’être réaliste, entretient un rapport respectueux avec la logique. Les morts ne réapparaissent pas, même si James Bond semble mourir au début de On ne vit que deux fois, et que Blofeld, son ennemi juré, meurt lui aussi au début de Rien que pour vos yeux, avant de revenir… Mis à part ces deux disparitions pré-génériques pour des personnages au statut particulier, pas de retour d’entre les morts ou autres circonvolutions scénaristiques tordues. Mais comme Mourir peut attendre promet de tout changer et s’annonce donc différent, en sa qualité de 25ème opus, de sortie de Daniel Craig du rôle, et de féminisation de l’univers, le retour de Vesper Lynd résulterait d’une logique globale.

Si Casino Royale est considéré comme un des meilleurs films de la franchise, il le doit en grande partie au personnage de Vesper Lynd, et à son interprète Eva Green. Pour rappel, Casino Royale est le premier roman mettant en scène James Bond. C’est aussi un film sur l’agent britannique sorti en 1967, non-officiel car produit hors de la franchise détenue par la famille Broccoli. Dans ce film décalé au déroulement surréaliste, le personnage de Vesper Lynd est présent, interprété par Ursula Andress, première James Bond Girl apparue dans James Bond contre Dr. No.

Le Casino Royale de 2006 est à considérer comme un reboot de la franchise, puisqu’il montre l’agent tout nouveau titulaire de son permis de tuer, le fameux « 00 », et qu’il redéfinit la personnalité de James Bond autour de sa relation avec Vesper Lynd, l’amour fondamental de sa vie. Dans ce film, elle est la cause de son départ à la retraite, et sa mort est finalement la cause de son non-départ en retraite.

Boucler la boucle

Mourir peut attendre est donc la fin de la séquence Daniel Craig, et la fin de ce « reboot » démarré avec Casino Royale. Vesper Lynd était là au début, elle pourrait l’être à la fin. Puisque Daniel Craig va s’en aller, s’en irait-il seul ? Les indices, finalement, se sont accumulés sans qu’on y fasse attention. Tout d’abord, la « féminisation » affichée de l’univers 007. Si James Bond restera naturellement un homme à l’avenir, la place prise par les rôles féminins augmente, et ces rôles sont approfondis.

Le personnage de M a été incarné par Judi Dench depuis Goldeneye jusqu’à Skyfall, le personnage de Moneypenny a pris de l’importance à l’écran et de la consistance. Pour Mourir peut attendre, un nouvel agent est incarné par Lashana Lynch et Ana de Armas a annoncé que son rôle était inédit. En réalité, depuis le rôle d’Eva Green dans Casino Royale, rien n’est plus pareil pour la James Bond Girl, d’où les critiques adressées à Quantum of Solace sur l’aspect trop traditionnel et presque régressif du rôle d’Olga Kurylenko. De même pour Skyfall, où la française Bérénice Marlohe est tout à fait oubliable.

L’arrivée de Phoebe Waller-Bridge à l’écriture de Mourir peut attendre est l’ultime signal, et le plus fort, que la dimension féminine de la saga 007 va maintenant prendre une place centrale. L’amour est toujours passé après le badinage dans les James Bond, à l’exception de Casino Royale et d’Au Service Secret de sa Majesté. Depuis l’apparition de Madeleine Swann dans Spectre, une relation profonde est de nouveau à l’oeuvre dans la dramaturgie bondienne. Une profondeur qui n’a qu’une origine, celle de la relation entretenue par James Bond avec Vesper Lynd. En d’autres termes, on ne peut pas faire cette révolution féminine sans (re)faire un sort à Vesper Lynd.

Rêvée, clonée ou en flashback… ?

La fin de Casino Royale s’étend sur la mort de Vesper Lynd, suffisamment pour qu’on n’en doute pas. Et trahi par son double jeu, James Bond le serait encore plus s’il venait à apprendre qu’elle était encore en vie. Une forme d’humiliation que même l’amour le plus fort ne laverait pas… a priori. James Bond n’est plus à une surprise près. Si l’on n’exclut pas entièrement cette option, elle n’a pas la faveur des parieurs face à une réapparition en flashback, logiquement dans l’histoire de Casino Royale. Autre idée, Vesper Lynd pourrait venir hanter les rêves de James Bond, une fois le grave secret évoqué dans la bande-annonce révélé… Avec la présence de Madeleine Swann, fille du mystérieux Mr. White, qui appartenait à la même organisation que Vesper Lynd, on peut facilement imaginer qu’un ultime secret soit révélé au sujet de Vesper. Dans tous les cas, beaucoup d’éléments laissent fortement penser que le personnage sera bien de retour.

Il y a une tombe sur laquelle se rend James Bond, en Italie, une scène tournée à Matera. Vesper Lynd morte à Venise, on peut géographiquement penser que c’est la sienne. Selon les photos dévoilées, une explosion s’y produit. Pourquoi ? La sépulture est-elle vide et piégée ?

No Time to Die a été traduit par « Mourir peut attendre », ce qui est une traduction correcte, mais pas entièrement exacte. Une traduction littérale serait plus juste : « Pas le moment de mourir ». Si cela devait être une adresse faite à quelqu’un d’autre que l’agent 007, qui d’autre que Vesper Lynd, la mort la plus regrettée de la saga ?

Élément potentiellement révélateur d’une intrigue qui permettrait son retour : dans la bande-annonce, on voit James Bond dire à Safin « L’histoire condamne ceux qui se prennent pour Dieu« , dans un montage où Safin dit précédemment que « ses talents survivront à la mort [de son corps] ». La référence à Dieu peut être comprise en ce sens : ceux qui jouent avec la création de la vie s’y brûlent. On pourrait donc être dans une entreprise délirante de (rayez la mention inutile) : maintien en vie artificielle de Vesper Lynd, « résurrection », clonage… Une mégalomanie du méchant qui pourrait résonner avec les recherches sur la vie éternelle, le clonage, et en bout de course l’immortalité. Ce qui justifierait aussi le titre du film… C’est sans doute tiré par les cheveux, mais n’oublions pas que la saga James Bond a toujours sa part de folie, et que les meilleurs méchants sont ceux qui ont les idées les plus surprenantes.

Des éléments très intrigants

Aussi, si l’on regarde le texte de la chanson originale composée et interprétée par Billie Eilish, celui-ci explore la thématique d’une relation amoureuse trompée et déçue. « Fool me once, fool me twice » [trompe-moi une fois, trompe-moi deux fois], ce qui pourrait très bien s’adresser à Vesper Lynd. En effet, James Bond est trahi une première fois à la fin de Casino Royale quand Vesper cède au chantage de Quantum. Va-t-il se révéler trahi une deuxième fois par son retour ? D’autres lignes du texte peuvent aller dans ce sens, comme par exemple : « Faces from my past return » [des visages du passé reviennent].

Par ailleurs, on sait que Vesper Lynd entretenait une liaison avec Yusef Kabira, qui fut enlevé par Quantum pour soumettre Vesper a un chantage. Yusef Kabira n’est pas mort mais livré au MI6 dans Quantum of Solace. Il est franco-algérien, et on sait que dans Mourir peut attendre, l’acteur français d’origine algérienne Dali Benssalah joue Primo, un rôle tenu très secret pour le moment… Aurait-il un lien avec Yusef Kabira, et donc Vesper Lynd ?

Tout début octobre 2019, Naomie Harris, qui incarne Moneypenny, déclare qu’il faut s’attendre à « d’énormes surprises »… Dans quelle mesure ces surprises ont-elle un lien avec l’arrivée de Phoebe Waller-Bridge à la supervision du scénario ? Plutôt que d’annuler les relations sentimentales de James Bond, il s’agit de les régénérer, de les approfondir, et de redonner plus de pouvoir aux femmes qu’elles n’en ont jamais eu. Pour toutes les femmes déçues par 007 dans la saga, il serait justice que la déception change de côté… Phoebe Waller-Bridge peut-elle faire revenir Vesper Lynd à la vie – ou au moins à l’écran- ? C’est tout à fait possible, dans Fleabag elle a bien fait d’un prêtre le mec le plus sexy de 2019…

Réponse le 8 avril 2020 au cinéma, ou avant si d’ici là la production lâche quelques informations.