Thierry Lhermitte prépare un retour de l’Inspecteur Derrick au cinéma

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Ça ressemble à une blague que l’on fait en fin de soirée, influencé par l’alcool, pour faire rigoler les camarades eux aussi éméchés. Mais non, à l’évidence, Thierry Lhermitte serait en train de travailler sérieusement sur le retour de l’Inspecteur Derrick pour une sortie sur grand écran.

Thierry Lhermitte s’est offert une sortie remarquée dans l’émission On refait la télé diffusée le week-end du 11 janvier. L’acteur populaire français, qui a une carrière longue comme le bras, vient de surprendre tout le monde en annonçant qu’il était en train de travailler sur un film Inspecteur Derrick. La nouvelle a de quoi surprendre. Sur le plateau de l’émission, d’ailleurs, on a d’abord cru à une blague. Et même s’il n’a pas manqué d’en rire, Thierry Lhermitte a insisté sur la véracité de ses dires. Face à son insistance, on ne peut donc que prendre ce projet au sérieux, même si, il l’avoue, tout a commencé « comme une blague« . À force de rigoler et de constater le potentiel qu’avait l’idée, le projet est devenu concret.

On aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire, donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler. Donc voilà, c’est parti !

S’il ne dévoile pas l’avancement du projet ni quels talents sont impliqués avec lui, il assure que l’affaire est en train de se décanter et qu’un acteur connu serait possiblement partant pour prendre le premier rôle.

Derrick, du petit au grand écran

Il est vrai que Derrick n’est pas un inspecteur comme les autres. Le personnage incarné par Horst Tappert dans la série culte n’est pas du genre à se retrouver impliqué dans des poursuites spectaculaires ou des fusillades démentes. Son style est très différent, ce qui rend la série assez drôle si on la regarde au second degré. Thierry Lhermitte avoue qu’il pense, par exemple, à une poursuite en péniche. Scène cocasse sur le papier, qui prouve que le film irait sur le terrain de la parodie.

Tout cela nous semble tellement improbable qu’on a encore du mal à y croire. Et nous sommes tentés de croire à une farce tant que rien de plus officiel ne sort. Lhermitte espère que l’écriture avancera cette année et qu’un tournage ait lieu en 2021. Ce qui nous laisse le temps de bien digérer l’information.