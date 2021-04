Thor 4 : Chris Hemsworth annonce le retour du héros avec son look original

Chris Hemsworth reprend le costume de Thor dans "Love and Thunder", nouvelle réalisation de Taika Waititi dans le Marvel Cinematic Universe. Un nouvel aperçu de l'acteur annonce le retour du super-héros avec son look original.

Thor retrouve Jane Foster dans Love and Thunder

Taika Waititi rempile pour Thor : Love and Thunder, quatrième film dédié au fils d'Odin. Le réalisateur a déjà fait des merveilles sur le précédent, Ragnarok. Il ne fait aucun doute que le héros incarné par Chris Hemsworth continue d'être entre de bonnes mains. Natalie Portman fait son retour à ses côtés en Jane Foster après un temps d'absence dans l'univers Marvel. Plus question de jouer simplement le love interest, elle va cette fois prendre une autre dimension.

Le scénario sera une adaptation des comics Mighty Thor dans lesquels Jane devient propriétaire de Mjöllnir. Thor n'est plus digne de porter son marteau mais cette situation n'arrange pas non plus sa successeure. À chaque fois qu'elle use de ses nouveaux pouvoirs, son corps touché par un cancer est un peu plus affaibli. Le film va donc lui offrir un retour en grande pompe mais le héros principal ne sera pas non plus délaissé. Qu'on se rassure, il sera toujours au centre du récit. Face à lui, Christian Bale a accepté d'incarner Gor, le massacreur de Dieux. La fête s'annonce totale avec la participation des Gardiens de la Galaxie, de Tessa Thompson en Valkyrie et d'une flopée de caméos (Russell Crowe, Sam Neill, Luke Hemsworth et Matt Damon).

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Back to basics

La production de Thor : Love and Thunder a commencé depuis un moment en Australie. Chris Hemsworth se montre dans une vidéo Instagram en compagnie de son fils. Un détail attire particulièrement notre attention : ses cheveux longs. Tout porte à croire qu'il s'est laissé pousser la crinière pour retrouver le look classique qu'on lui connaît tous. Dans le précédent opus, il avait revu son allure avec des cheveux plus courts. Cette parenthèse va prendre fin, tout comme ses problèmes de poids. À en juger par la carrure de l'acteur, Thor revient dans une forme olympique.

Qu'adviendra-t-il du personnage après Love and Thunder ? La question se pose. Marvel n'a pas encore évoqué ses plans sur la durée pour Thor et la phase 4 entame un renouvellement dans la liste des héros. Ce nouveau film nous donnera peut-être des réponses sur l'avenir lors de sa sortie chez nous le 4 mai 2022.