Thor 4 : Chris Hemsworth assure que c'est le meilleur scénario qu'il ait lu depuis des années

L'acteur Chris Hemsworth, qui campe Thor dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), promet que le film de Taiki Waititi sera renversant. Apparemment, c'est le meilleur scénario qu'il ait lu depuis des années.

Attendu le 16 février 2022, Thor : Love and Thunder marquera le retour de Taika Waititi derrière la caméra Marvel après son excellent Jojo Rabbit en 2019, et son film Next Goal Wins à venir, pour faire enfin suite à son très réussi Thor : Ragnarok. Le long-métrage entraînera Chris Hemsworth dans la peau du dieu Asgardien vers de nouvelles aventures. Ce dernier ne s'est pas gêné pour couvrir d'éloges le scénario du film.

Un scénario renversant

Lors d'une récente interview avec The Philadelphia Inquirer pour faire la promotion de Tyler Rake sur Netflix, Chris Hemsworth a lâché quelques commentaires sur le MCU. Il s'est notamment arrêté sur Thor : Love and Thunder, quatrième aventure solo du dieu du tonnerre. Et une chose semble acquise, le scénario qu'il a lu est renversant :

C'est l'un des meilleurs scripts que j'aie lus depuis des années. C'est Taika à son plus extrême, et à son meilleur. Si la version que j'ai eue entre les mains est celle avec laquelle nous allons faire le film, ça va être totalement fou.

Thor : Ragnarok avait totalement relancé la saga Thor. Une manière de rafraîchir le personnage et de lui donner de nouveaux enjeux. Pour autant certains détracteurs du film n'ont pas apprécié l'aspect trop comique du cinéaste. D’après les propos de Hemsworth, cette suite devrait encore plus se plonger dans cette approche humoristique et pleine d'auto-dérision. Ce qui ne plaira pas sans doute pas à tout le monde. Reste à savoir si Marvel Studios va complètement accepter l'histoire du cinéaste ou si le studio va procéder à quelques remaniements.

Thor : Love and Thunder sera notamment marqué par le retour de Natalie Portman dans la peau de Jane Foster. Le long-métrage devrait suivre l'arc de l'auteur Jason Aaron qui a offert Mjonlir à l'ancienne petit amie de Thor dans les comics. Une passation de pouvoir osée, qui avait totalement séduit les fans. Ainsi, ce Thor 4 devrait mettre en scène Jane Foster avec les pouvoirs du dieu asgardien. Le long-métrage signera également les retours Tessa Thompson en Valkyrie et Taika Waititi dans la peau de Korg. Le film présentera également Christian Bale dans un rôle encore tenu secret. Rendez-vous en 2022.