Thor 4 : Christian Bale pourrait rejoindre le casting

Thor est l’un des personnages principaux du MCU qui va continuer son chemin après le tournant « Endgame ». Le quatrième film sera réalisé par Taika Waititi, déjà derrière « Ragnarok ». Le casting pourrait accueillir une recrue de poids, en la personne de Christian Bale !

Depuis son annonce, Thor : Love and Thunder a été mis en avant surtout par rapport à son casting féminin. Chris Hemsworth garde évidemment le rôle principal, mais c’est le retour de Natalie Portman qui sera important. Tessa Thompson, également, devrait avoir une importance majeure dans le scénario. En se rappelant de ce qui arrivait à Jane Foster dans les comics The Mighty Thor (atteinte d’un cancer, elle devenait une version féminine de Thor), on comprend par avance globalement dans quelle direction va aller le film.

Un ancien Batman dans Thor 4 ?

On sait que Marvel continue de compter sur certains acteurs installés dans son MCU mais cherche aussi à se renouveler avec des nouveaux. Un aussi gros univers, mastodonte du box-office, doit être servi par des acteurs de premier ordre. Justement, Collider rapporte à la surprise générale que Christian Bale serait en négociations pour décrocher un rôle dans le film ! Pour le coup, l’étonnement est massif. L’acteur connaît le monde des super-héros puisqu’il a été chez DC le Batman de Christopher Nolan. On ne sait pas, s’il accepte le deal, qui il incarnera, mais ce ne sera sûrement pas un personnage de second plan. Sinon, à quoi bon aller chercher une telle star ? On parle de l’un des plus grands talents de sa génération, ainsi qu’une tête qu’on croise souvent au cinéma. En 2019 il a d’ailleurs brillé par deux fois dans Le Mans 66 et Vice. Le MCU est déjà allé chercher un ancien interprète du Caped Crusader en prenant Michael Keaton dans Spider-Man : Homecoming. Et si le prochain était Ben Affleck ?

Taika Waititi commencera le tournage de Thor : Love and Thunder lors de l’été prochain. Il est d’abord occupé par Next Goal Wins, sa comédie sportive tirée d’une histoire vraie, avec Michael Fassbender en tête d’affiche. Le calendrier des sorties Marvel étant très bien calibré, les prochaines aventures de Thor ne sont pas attendues sur les écrans français avant le 3 novembre 2021. Autant dire qu’on a le temps de voir venir et d’en apprendre plus sur l’implication de Christian Bale.