Thor 4 : d'autres héros importants de Marvel seront dans le film

"Avengers : Endgame" n'a pas balayé tous les héros existants et une partie va continuer d'exister dans la phase 4, puis même encore après. C'est le cas de Thor et des Gardiens de la Galaxie. Le premier pourrait accueillir les seconds dans sa prochaine aventure.

On ne va pas encore vous dresser le tableau dans les moindres détails de ce que Marvel est en train de faire. Le MCU continuera son extension en toute tranquillité au cinéma avec quelques suites et, surtout, l'introduction de personnages inédits pour apporter de la fraîcheur. L'autre grosse nouveauté est l'utilisation de la plateforme Disney+ pour mettre en place des séries qui vont agir de la même façon. La phase 4 va donc s'ouvrir avec une tête bien connue des fans : Black Widow. Si elle est morte dans Avengers : Endgame et que ce film va s'efforcer de remonter dans le temps pour nous faire découvrir des éléments inconnus, les retours des autres héros déjà en place se feront pour évoquer le futur. Thor : Love and Thunder sera l'un de ceux-là, avant que Les Gardiens de la Galaxie aient aussi leur nouvel épisode. Justement, il semblerait qu'il ne faille pas attendre le film dirigé par James Gunn pour les voir de nouveau en action.

Vin Diesel vient-il de spoiler la présence des Gardiens de la Galaxie dans le prochain Thor ?

Lors de la phase de promotion de Bloodshot, Vin Diesel vient de lâcher quelque chose qu'il devait sûrement ne pas évoquer. Au moment de parler de son futur chez Marvel (il est la voix de Groot), l'acteur a annoncé que les Gardiens seront dans Thor 4 :

J'attends encore, et je suis vraiment impatient de voir comment mon pote James Gunn va nous impressionner cette fois. Il a terminé The Suicide Squad donc il s'apprête à commencer ce projet . Il y a Thor aussi - le réalisateur m'en a parlé, il va incorporer certains des personnages des Gardiens de la Galaxie. Ça va être vraiment super. Personne ne le sait encore - peut-être que je ne devais pas le dire.

Bien qu'on en sache un peu sur le scénario du prochain Thor, avec le retour avéré de Jane Foster et une Valkyrie qui sera plus importante que par le passé, difficile encore pour nous de déterminer comment tout va s'agencer. On peut aussi ajouter que Christian Bale campera le méchant ! Vin Diesel devait probablement garder ce qu'il vient de dire pour lui mais ce n'est pas la première fois qu'une interview met en lumière les plans secrets de Marvel. Par exemple, Tom Holland, spécialiste en la matière, a déjà vendu la mèche sur de nombreux éléments par le passé.

On peut donc faire confiance à Vin Diesel sur ce coup. Les Gardiens seront sûrement dans Thor 4 mais il reste encore à savoir de quelle manière ils vont s'intégrer dans la narration. Se dirige-t-on vers une cohabitation ou plutôt une petite apparition ? Les croisements entre les personnages de l'univers dans des films en solo n'a rien de neuf dans le fonctionnement du MCU.

Thor : Love and Thunder sortira le 3 novembre 2021 et aucune date n'est donnée pour Les Gardiens de la Galaxie 3.