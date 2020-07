Thor 4 : Nathalie Portman annonce un tournage pour début 2021

"Thor : Love and Thunder" est l'un de ces films de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe qui va continuer de s'appuyer sur des personnages connus. Repoussé comme tous les autres, il devrait débuter son tournage en début d'année prochaine pour respecter sa date de sortie.

Ce moment où Thor est devenu cool

Parmi tous les héros introduits dans les premiers pas du MCU, Thor est peut-être celui qui a eu le plus de mal à emporter l'adhésion du public. Le tout premier film marchait convenable mais la suite reste à ce jour l'un des pires segments de l'univers étendu. Taika Waititi a dynamité tout ça avec Thor : Ragnarok et c'est avec excitation qu'on l'attend pour mener la suite, Thor : Love and Thunder. Le scénario va ramener Natalie Portman en Jane Foster, elle qui avait disparu dans le troisième opus. Ce nouveau film va lui offrir un rôle d'envergure en lui faisant accéder à des pouvoirs dignes de ceux de Thor. Elle va prendre autant d'importance que le personnage toujours campé par Chris Hemsworth - bien que ce dernier restera le rôle principal. Tessa Thompson va également revenir en Walkyrie, pour un film qui s'annonce tourné vers les femmes. Le coronavirus a provoqué du retard dans le calendrier Marvel et Thor : Love and Thunder a été décalé au 9 février 2022.

Un tournage pas pour de suite ?

Durant un passage dans un Instagram Live de Serena Williams, Natalie Portman a parlé du début des prises de vue de Thor 4. Le retard que l'on évoquait fait que rien n'est pressé et l'équipe ne va pas débuter la production avant le début de l'année prochaine.

Nous allons tourner en Australie au début de l'année prochaine, je pense.

Tel est le plan pour le moment, ce qui laisse une grosse année afin de terminer le film et le sortir comme il se doit dans les premières semaines de 2022. Ce délai assez lointain permet de bien évaluer l'évolution de la pandémie et aussi d'espérer que les choses se calment. Des grosses productions ont déjà repris mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et l'inégale gestion de la crise à travers le monde reste un facteur à considérer. Pour prendre le cas de l'Australie, le virus fait encore d'énormes dégâts là-bas. Il faudra s'assurer que d'ici à la date prévue, les conditions de sécurité soient remplies pour que l'équipe travaille sereinement. Marvel semble avoir bien ficelé son nouvel agenda des sorties et aucun report n'est à prévoir dans l'immédiat.