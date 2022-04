Thor 4 : on sait comment Jane (Natalie Portman) est devenue Mighty Thor

Alors qu'on attend toujours une bande-annonce de "Thor : Love and Thunder", le film Marvel se précise avec la description du personnage de Jane Foster version Mighty Thor qui vient d'être dévoilée par la figurine officielle.

L'attente autour de Thor 4

Chaque film du Marvel Cinematic Universe (MCU) provoque son lot d'engouement, pour différentes raisons. Avec Spider-Man: No Way Home, les fans attendaient la réunion des trois incarnations de Peter Parker. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la hype ne cesse de grandir avec les présences de Wanda et des Illuminati notamment. Et après ce nouveau gros morceau, il y aura Thor : Love and Thunder, qui verra Christian Bale incarner le terrible Gor, Russell Crowe être Zeus, et Natalie Portman revenir dans la peau de Jane Foster. Mais si le long-métrage de Taika Waitit intéresse autant, c'est aussi parce que cette dernière aura droit à un changement important.

Thor Love and Thunder ©Marvel

En effet, Taiki Waitit a décidé d'adapter l'histoire des comics de Jason Aaron, et qui a vu Jane Foster récupérer le marteau de Thor en devenant à sa place la déesse du tonnerre. Cependant, Jane est également atteinte d'un grave cancer en phase terminale, et chacune de ses transformations en Mighty Thor l'affaiblie un peu plus. On devrait donc retrouver une intrigue similaire dans Thor 4.

La transformation de Jane en Mighty Thor

Marvel n'a pas encore commencé la promotion du film et on attend avec impatience une première bande-annonce. Pour autant, certains éléments du film pourraient commencer à fuiter, notamment avec la sortie de figurines. C'est le cas avec celle de Jane en version Mighty Thor. Via un post Twitter(ci-dessous), on peut ainsi découvrir une description du personnage :

La vie de Jane Foster est changée à jamais lorsqu'elle se retrouve mystérieusement en possession du marteau Mjølnir... Et du pouvoir du puissant Thor.

On a donc la confirmation que Jane va bien devenir Mighty Thor après s'être emparée de Mjølnir - comme évoqué par plusieurs théories. Cela amène alors à une autre question sur le marteau de Thor. Car, dans le MCU, on se souvient qu'Hela l'avait détruit en 2017. Puis, les Avengers ont pu bénéficier de cette arme surpuissante lorsque Thor est revenu dans le passé, jusqu'en 2013, pour pouvoir affronter Thanos en 2023. C'est Captain America qui s'en était servi avant de voyager à nouveau dans le temps pour le remettre à Asgard en 2013 - et éviter ainsi des altérations dans la chronologie.

Reste donc à savoir comment Jane va se retrouver en possession du marteau, si cela se fera à Asgard ou ailleurs, et si cela sera avec la version de 2013 ou la reconstruction de celui de 2017... Thor : Love and Thunder sortira le 13 juillet 2022.