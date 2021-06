Thor 4 : premier aperçu du nouveau look de Thor et de Natalie Portman en costume

En attendant des images officielles de "Thor : Love and Thunder", qui doit arriver dans les salles le 4 mai 2022, découvrez un premier aperçu du nouveau look de Thor ainsi que de Natalie Portman dans le costume de Mighty Thor.

Du beau monde dans Love and Thunder

Le réalisateur Taika Waititi a su apporter son style déjanté au MCU avec Thor : Ragnarok. Il sera de retour pour également signer la suite, Thor : Love and Thunder. Le film est attendu le 4 mai 2022 sur nos écrans et a déjà terminé son tournage en Australie. On en sait pas mal au sujet du scénario, qui doit s'inspirer des comics Mighty Thor. Absente depuis un petit moment dans l'univers étendu, Natalie Portman fera son retour au premier plan en incarnant une Jane Foster super-héroïque. Thor n'est plus digne de porter Mjolnir et le marteau devient la propriété de Jane. Seule ombre au tableau : son cancer. Une maladie grave qui ne cesse de l'affaiblir et son état ne va pas s'améliorer à cause de l'utilisation de ses pouvoirs.

Pendant que Thor va reprendre du poil de la bête, le méchant Gorr, surnommé Le massacreur des dieux, va faire son apparition. Christian Bale a été engagé pour tenir ce rôle. Les spectateurs vont aussi retrouver plusieurs têtes connues dans le MCU. Tessa Thompson aura de l'importance en Walkyrie, Jaimie Alexander sera de retour en Sif et nous verrons aussi Les Gardiens de la Galaxie en action.

Découvrez Thor et Mighty Thor dans leur costume

Des photos du tournage sont sorties sur Internet depuis des semaines mais aucune véritable image officielle n'a été dévoilée par Marvel. On devra encore un peu attendre avant que ça soit le cas. En revanche, un nouvel aperçu va trouver grâce aux yeux des fans. À la fin des prises de vues, les membres de l'équipe ont reçu des cadeaux de la part de la production. Certains viennent d'être révélés et ils permettent de découvrir les looks de Thor et de Jane Foster. Le premier, visible ci-dessous, met en scène le héros principal, avec Mighty Thor à sa gauche et Walkyrie à sa droite. On peut donc enfin voir à quoi va probablement ressembler Natalie Portman dans le film. Même s'il ne s'agit que d'un tee-shirt, c'est la toute première fois qu'elle est visible en costume. Également, on découvre Thor avec un look différent de celui qu'il avait précédemment dans le MCU.

Tee-shirt Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

L'autre détail important est son arme. On le disait, le héros ne peut plus manier Mjolnir. Il a donc trouvé un remplaçant avec le Stormbreaker. Une arme déjà présentée dans les comics, croisement entre une hache et un marteau. Une autre photo très stylée, issue d'un tee-shirt, permet de mieux la voir :