Thor 4 : Taika Waititi en dit plus sur le scénario

Confiné comme nous, Taika Waititi a profité de ce temps libre pour se lancer dans un live Instagram à rallonge qui a permis d'en apprendre plus sur ce qu'il comptait faire avec "Thor : Love and Thunder". On vous résume tout ce qu'il fallait retenir de ses déclarations.

À l'instar de James Gunn qui a augmenté son activité sur Twitter, plusieurs stars du cinéma profitent du confinement pour se rapprocher du public. Une bonne occasion pour nous d'en apprendre plus sur certains sujets, dans la mesure du possible. Taika Waititi a frappé fort en nous conviant à un live sur Instragram qui a été très riche. Le réalisateur est devenu encore plus populaire depuis qu'il a rejoint l'écurie Marvel pour s'occuper de Thor. Responsable du troisième volet, il rempile pour Thor 4, sous-titré Love and Thunder. Il sera question dedans du retour de Jane Foster (Natalie Portman) dans une sorte de version féminine de Thor. Walkyrie (Tessa Thompson) sera aussi un personnage très important, preuve que le scénario veut donner une place importante aux femmes - toujours dans cette optique de diversité visée par Marvel. Taika Waititi promet que le script s'annonce complètement dingue et va complètement dépasser la folie de Ragnarok :

C'est tellement over the top de la meilleure façon possible. Dans le sens où Ragnarok semble être un film assez sûr, très sûr... Ce nouveau film donne l'impression que nous avons demandé à un groupe d'enfants de 10 ans ce qui devait être dans le scénario et que nous avons simplement dit oui à tout.

Waititi a d'ailleurs teasé une nouveauté franchement dingue en nous demandant de nous renseigner sur les requins de l'espace. Dans la mythologie Marvel, il existe en effet des requins de l'espace ! On peut donc penser que le film osera les introduire, ce qui risque d'être vraiment assez incroyable.

Korg sera approfondi dans Thor 4

L'autre grosse annonce durant ce live concerne Korg, personnage campé justement par Taika Waititi dans Ragnarok. Il sera de retour dans Love & Thunder et même plus qu'on ne le pensait.

Nous touchons à la culture de Korg. D'où il vient... Quelques précisions culturelles sur les Kronans... Si vous connaissez les comics, il y a des trucs sur la manière dont ils procréent.

On ne sait pas comment cela va s'introduire dans le scénario mais il faut s'attendre à quelques éléments qui vont permettre à Korg, visiblement toujours campé par le metteur en scène, de gagner en épaisseur. Puisqu'on parle d'épaisseur, un Fat Thor ne devrait pas être vraiment au programme cette fois. Il semble que Waititi veuille renouer avec un héros plus sûr de ses qualités physiques, même si on sait que les femmes risquent de lui voler la vedette. On précisera quand même qu'il a déjà annoncé par le passé que Thor restera le héros principal.

Thor : Love & Thunder devait arriver en novembre 2021 avant le coronavirus mais sa sortie est désormais planifiée en février 2022. Ce qui nous laisse le temps d'en apprendre plus à son sujet !