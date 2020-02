Thor 4 : Taika Waititi ne sait pas s’il va inclure le cancer de Jane Foster

Vous avez aimé ? Partagez :

Le scénariste et réalisateur Taika Waititi ne sait pas encore quelle proportion aura l’histoire du cancer de Jane Foster dans « Thor : Love and Thunder », avant qu’elle ne devienne la puissante Mighty Thor.

Après son succès monstre sur Thor : Ragnarok, presque 854 millions de dollars de recettes et des critiques largement positives, Marvel Studios accorde sa confiance à Taika Waititi pour la quatrième aventure de Thor. Le cinéaste rempile en effet derrière la caméra pour Thor : Love and Thunder. Pour l’occasion, il va adapter une histoire bien connue des lecteurs de comics : celle où Jane Foster devient Thor. Pourtant, le cinéaste n’est pas encore certain de la manière dont il va la traiter.

Jane Foster, la première petite amie de Thor, a soulevé le marteau asgardien à deux reprises dans l’histoire des comics. Une fois en 1978 à l’occasion d’un épisode What If, et en 2014 de manière canonique et récurrente dans l’excellente série de Jason Aaron et Russell Dauterman. C’est justement de cet arc en question dont va s’inspirer Taika Waititi pour Thor : Love and Thunder. Mais cette histoire ne voit pas seulement Jane Foster devenir la nouvelle déesse du tonnerre. C’est également une narration sombre puisqu’elle est atteinte d’un cancer de plus en plus préoccupant. À chaque fois qu’elle se transforme en déesse asgardienne, elle subit un fort contre-coup lorsqu’elle reprend forme humaine, rendant son cancer toujours plus agressif.

Jane Foster sera-t-elle malade comme dans les comics ?

La nouvelle a été annoncée à la Comic-Con de San Diego de l’année dernière. Natalie Portman est de retour dans le rôle de Jane Foster pour Thor : Love and Thunder. Elle reprendra donc ce personnage pour la quatrième fois, après ses apparitions dans les deux premiers opus Thor et son caméo dans Avengers : Endgame.

Après sa victoire de l’Oscar du Meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, Taika Waititi a été interviewé par Variety. Le média lui a posé quelques questions sur Thor : Love and Thunder, et notamment sur le cancer de l’héroïne. Voici la réponse du réalisateur :

Nous ne savons pas encore si nous allons aborder le cancer de Jane. Cette série de bandes dessinées a été une grande inspiration et a eu une influence sur les premiers brouillons de mon histoire. Mais chez Marvel, nous modifions souvent les choses. Je peux vous dire une chose tout de suite et dans deux ans tout le contraire. Nous continuons d’écrire même en post-production.

Taika Waititi n’est jamais très précis sur ses plans. Le fait d’aborder ou non le cancer de Jane Foster change l’approche du métrage. Le cinéaste est connu pour proposer des comédies hilarantes et très colorées, qui ne siéent pas forcément à une intrigue dramatique comme le cancer de Jane. Mais, avec Jojo Rabbit, il a prouvé qu’il pouvait parler de sujets tragiques par le biais de la comédie. Bref, dans tous les cas Thor : Love and Thunder verra Natalie Portman devenir la nouvelle Thor. Sortie le 3 novembre 2021.