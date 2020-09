Thor et Loki : le plus méchant des deux frères n’est pas celui auquel vous pensez

Depuis le premier film solo sur Thor, Loki est présenté comme jaloux de n’être que le demi-frère de celui-ci, et a régulièrement essayé de se venger. Mais un regard dans des comics sur l’enfance des deux frères nous apprend que sa colère envers Thor pourrait avoir une origine différente. Attention car cet article contient des spoilers sur "Avengers : Endgame" !

Un Loki jaloux de l’origine de Thor dans le MCU

En 2011, Kenneth Branagh introduisait le personnage de Thor au sein du MCU avec un premier film solo qui racontait comment le héros se rachetait auprès de son père après s’être fait bannir d’Asgard pour avoir déclenché une guerre. Depuis ce temps, le Dieu du Tonnerre est l’un des membres principaux des Avengers. Et depuis ce temps, le héros incarné par Chris Hemsworth entretient une relation conflictuelle avec son frère, Loki. Depuis le premier film sur les aventures du Dieu du Tonnerre, et dans pratiquement tous ceux dans lesquels il apparaît depuis, Loki trahit régulièrement Thor après lui avoir assuré de son soutien.

Celui que l’on surnomme le Dieu de la Malice a une dent contre le personnage incarné par Chris Hemsworth, et le premier film nous porte à croire que cela est dû au fait qu’il n’est pas le fils légitime d’Odin, mais a été adopté. Loki est donc présenté comme étant jaloux de celui qui est en fait son demi-frère. Mais un nouveau regard sur l’enfance des deux protagonistes nous offre un élément qui pourrait expliquer autrement la colère permanente que ressent le personnage joué par Tom Hiddleston envers son frère.

Thor, un tyran envers Loki pendant leur enfance

Dans les comics de 2010 World War Hulks : Spider-Man & Thor, un passage nous offre un flashback sur l’enfance de Thor et Loki, peu après que ce dernier a été adopté par Odin. Et il révèle que le Dieu du Tonnerre ne se comportait pas exactement comme le frère idéal. Dans le passage en question, Thor ridiculise son demi-frère devant leur père, se moquant de l’amour de Loki pour les livres et de son manque d’intérêt pour le sport. Quand Odin pointe du doigt le fait que Thor n’a jamais invité Loki à jouer avec lui, le jeune Dieu se voit alors donner l’ordre de laisser son frère participer à une des bagarres qu’il organise pour s’amuser.

Thor et Loki se retrouvent donc à lutter contre deux Asgardiens et le premier essaie de convaincre le second de les embusquer pendant qu’ils les affrontent de face. Mais Loki décide à la place de s’en aller, et Thor finit par se prendre une correction par ses deux adversaires. Humilié, il retrouve son frère dans sa chambre, en haut d’une tour, et le pousse par la fenêtre, un sourire moqueur sur le visage quand Loki atterrit dans la boue. Son action vaut à Thor de se faire réprimander par Odin, qui lui explique que s’il se comporte de manière indigne envers Loki, il ne deviendra pas un digne guerrier. Thor se résout alors à mieux faire.

Thor et Loki vont-ils se réconcilier pour de bon après le retour de ce dernier?

Évidemment, on sait ce qu’il est ensuite advenu de Thor dans les films du MCU. Devenu plus mature, il s’est retrouvé confronté de nombreuses fois aux trahisons de son frère, sans jamais se résoudre à l’abandonner. Si l’on intègre l’explication des comics à l’histoire du MCU, on peut un peu mieux comprendre pourquoi Loki se montre toujours enclin à trahir son frère. Mais les actions commises par le Dieu de la Malice depuis le premier film, et notamment dans le premier Avengers, paraissent complètement disproportionnées par rapport à celles de son frère dans leur jeunesse. Quoi qu’il en soit, après les événements d’Endgame, Loki est de nouveau vivant, la question de savoir si leur relation s’améliorera se pose de nouveau, et il pourrait donc être encore temps pour les fils d’Odin d’enterrer la hache de guerre. On verra pour cela si le Dieu de la Malice fait son retour dans Thor : Love & Thunder.